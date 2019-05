Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sambata seara, dupa castigarea Cupei Romaniei, ca se bucura de acest moment bun al echipei FC Viitorul, dar totodata se gandeste la urmatorii zece ani pentru gruparea constanteana. El a mentionat, la Digi Sport, ca probabil pentru fiul sau Ianis a fost ultimul…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat, sambata, pe Gheorghe Hagi, dupa ce fosta mare glorie a fotbalului romanesc a declarat ca nu stia ca duminica sunt alegeri si ca pe el oricum nu-l intereseaza decat fotbalul. „Nici eu nu stiam ca Gica Hagi a jucat pentru nationala Malaeziei. Votul de maine…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul celor de la Viitorul, ramane concentrat, chiar daca echipa sa a caștigat la Craiova, 2-1, și și-a asigurat locul 3 in clasamentul final al play-off-ului. „Regele" e concentrat la finala Cupei cu Astra Giurgiu de sambata viitoare. „Sunt mulțumit, am facut un meci…

- Viitorul joaca luni ultimul meci pe teren propriu din acest sezon, intalnind chiar viitoarea adversara din finala Cupei Romaniei, Astra Giurgiu. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Daca oaspeții nu mai au niciun obiectiv in campionat, baieții…

- Gica Hagi, proprietarul si managerul tehnic al FC Viitorul, a facut in aceasta seara unele precizari, in cadrul unui comunicat, in privinta numelui unui stadion care s ar construi la Constanta.In urma materialelor aparute in presa, consecinta a declaratiei presedintelui Consiliului Judetean Constanta,…

- Gheorghe Hagi a anunțat ca deciziile in privința transferurilor de jucatori, inclusiv in privința lui Ianis Hagi, se vor lua dupa finala Cupei Romaniei, de pe 25 mai. Viitorul infrunta Astra in finala Cupei Romaniei, pe 25 mai, la Ploiești. „Nu discutam despre plecari in acest moment, mai avem trei…

- Gica Hagi, patronul si antrenorul celor de la FC Viitorul, a luat o decizie importanta in ceea ce il priveste pe fiul sau, Ianis, potrivit ziare.com.Cel mai curtat jucator al fostei campioane nu mai are locul de titular asigurat, ba chiar va incepe meciurile de pe banca de rezerve. "Regele"…

- Gica Hagi pregatește o noua generație spectaculoasa la Viitorul. Intr-o noua conferința memorabila, susținuta dupa calificarea in finala Cupei Romaniei, (4-1 la general cu CSU Craiova), „Regele" a prezentat criteriile dupa care se ghideaza in selecție și strategia in privința contractelor jucatorilor,…