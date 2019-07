Fata in fata vechiul BMW Seria 1 F20 vs noul Seria 1 F40

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de modelul 840i care este echipat cu un motor cu 6 cilindri in linie de trei litri dublu supraalimentat. Acest nou motor ofera o puetre maxima de 382 CP (285 kW) si 500 Nm, motor care urmeaza sa reprezinte de fapt versiunea de volum a modelului Seria 8.…

- BMW isi continua ofensiva de modele in segmentul de lux prin prezentarea automobilului sport decapotabil care exploreaza cele mai inalte culmi ale flerului dinamic, emotionalului si exclusivitatii.

- Noua generație BMW Seria 3 a fost prezentata in urma cu cateva ore in cadrul Salonului Auto de la Paris. Sedanul de clasa medie pregatit de constructorul german are acum un design și mai sportiv, un interior cu tehnologii de ultima generație și motoare pentru toate gusturile. Pentru cei care iși doresc…

- BMW a anunțat inceperea producției pentru motoarele V8 ce vor echipa noul Seria 8 Coupe. Cel mai puternic V8 pe care BMW l-a construit vreodata in producția de serie este un propulsor de 4.4 litri ce dezvolta 530 CP și un cuplu maxim de 750 Nm.

- Fotocredit: BMW Noul BMW Seria 8 va fi produs in fabrica germana de la Dingolfing - uzina pe care bavarezii o dețin la nord-est de Munchen urmand a deveni unul dintre cele mai importante centre de competența in perspectiva deceniilor imediat urmatoare. Anul curent ar putea marca un nou record de…

- BMW a prezentat primele imagini si detalii despre noul Seria 6 Gran Turismo. Acest model va fi lansat la Salonul Auto de la Frankfurt din toamna, iar in reprezentante va ajunge incepand cu luna noiembrie, conform Automarket. Seria 6 Gran Turismo vine in trei versiuni de motorizare.…

- Modelul se numeste BMW Seria 5 L si are in plus fata de un model european un ampatament marit cu 13 cm pentru a da un spatiu si mai bun pasagerilor din spate. Marierea ampatamentului a dus si la marirea portierelor spate care ofera cum un acces mai facil pe cele doua…

- Fotocredit: BMW Prezentat in vara anului trecut, noul BMW Seria 1 Sedan a fost lansat astazi in China, importantul stat asiatic fiind și singura piața unde se va produce și va fi vandut noul sedan. Gandit special pentru piața din China și dezvoltat la Munchen cu ajutorul inginerilor chinezi de…