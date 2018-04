Stiri pe aceeasi tema

- Postul de stat Rossia 1 a difuzat o inregistrare audio cu o presupusa convorbire telefonica intre Iulia Skripal, care a fost otravita alaturi de tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, si Viktoria Skripal, verisoara sa.

- Iulia Skripal, otravita alaturi de tatal sau, fostul agent dublu rus Serghei Skripal, cu un agent neurotoxic la inceputul lui martie in Anglia, a declarat joi ca se simte „din ce in ce mai bine, zi de zi”, prima sa declarație dupa ce a fost internata in 4 martie, scrie AFP.

- Postul de stat Rossia 1 a difuzat o inregistrare audio cu o presupusa convorbire telefonica intre Iulia Skripal, care a fost otravita alaturi de tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, si Viktoria Skripal, verisoara sa.

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat luni ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal in Marea Britanie ar putea sa fie „in interesul” Londrei, pentru a deturna atenția de la Brexit in cadrul populației britanice, scrie AFP.

- Poliția britanica considera ca Serghei Skripal și fiica sa Iulia au intrat in contact cu sustanța otravitoare la domiciliul fostului spion dublu, unde cea mai mare concentrație de neurotoxina a fost descoperita pe ușa locuinței, a anunța ieri site-ul poliției din Londra. „Ca rezultat al examinarii medico-legale…

- Cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a fost trecut pe agenda summitului Uniunii Europene programat pentru 22-23 martie la Bruxelles, a indicat vineri o sursa europeana pentru AFP.

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters.

- Theresa May a convocat luni o reuniune a Consiliului de Securitate nationala, dupa otravirea fostului agend dublu Serghei Skripal, in conditiile in care autoritatile sunt sub focul criticilor pentru ca au asteptat o saptamana inainte de a oferi sfaturi sanitare, scrie AFP.