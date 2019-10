Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au depistat-o pe minora Moldoveanu Ana Maria, in virsta de 12 ani, din Piatra Neamț, disparuta la data de 25 octombrie 2019. “Astazi, 26 octombrie, in jurul orei 07.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de catre o tinara, de 29 de ani, cu privire la…

- Fata in varsta de 16 ani, disparuta vineri seara, in timp ce se intorcea de la școala, a fost gasita batuta pe un camp, din apropierea municipiului Cluj-Napoca. In prezent, minora se afla internata in spital, unde este ținuta sub supraveghere. Politistii au demarat o ancheta pentru a se stabili ce s-a…

- Deznodamand fericit in cazul dispariției Anei-Maria Emilia, copila care a disparut din localitatea Bistret, judetul Dolj. Dupa o noapte intreaga de cautari, adolescenta s-a intors in brațele mamei. Cum a fost gasita?

- O alta adolescenta din Romania a disparut. Ștefania, in varsta de 15 ani, a plecat din Complexul de servicii Sancta Maria din Piatra Neamț, in urma cu 5 zile, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic despre ea.

- Minora in varsta de 16 ani disparuta din centrul in care era institutionalizata a fost gasita dupa 4 zile de cautari, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Purtatorul de cuvant al institutiei, Georgiana Mosu, a declarat, pentru AGERPRES, ca fata nu a fost victima niciunei infractiuni.…

- Politistii au gasit-o pe fata de 15 ani care disparuse din Holboca, Alecsandra Iovita. "In urma activitatilor de investigare desfasurate de catre politisti, in seara de 31 iulie spre 1 august, in jurul orei 01.30, minora de 15 ani care a plecat de la domiciliul din comuna Holboca si nu a mai revenit,…

- Minora de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa in urma cu doua zile si nu a mai revenit a fost gasita de politisti pe raza localitatii Serbestii Vechi, in apropierea unei paduri, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean