Fata din Oradea care a reclamat că ar fi fost violată la o petrecere de majorat și-a retras plângerea! O tanara de 19 ani din Oradea s-a plans ca ar fi fost violata in timpul unei petreceri de majorat. Actul ar fi avut loc in baia restaurantului unde se ținea evenimentul. Fata s-a razgandit și, la o zi dupa ce a depus plangerea, a și retras-o, a notat bihoreanul.ro. Se pare ca fata, rușinata ca a fost prinsa, s-a vaitat ca ar fi fost violata. Dupa ce cazul a luat amploare, s-a razgandit și și-a amintit ca a fost un act liber consimțit. Tanara si-a retras plangerea penala, printr-o declaratie data in fata procurorilor. In acest caz cercetarile vor fi oprite, au dezvaluit, sambata, surse din ancheta.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

