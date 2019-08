Stiri pe aceeasi tema

- SC Migos SRL a anuntat ca va supraetaja imobilul de sase etaje ridicat in municipiul Constanta, strada Madrid DE599 nr. 54. Firma a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Supraetajare cu un etaj in limita a 20 din suprafata construita…

- CAUTARI …Disparut fara urma de aproximativ un an, dupa ce a fost rapit in plina strada, Tibuleac Madalin Giuliano este cautat acum international. Fotografia impreuna cu descrierea sa pot fi vazute pe site-ul IGPR, sectiunea “Persoane urmarite”. Nu exista vesti ca minorul ar fi fost gasit si nimeni nu…

- Ziarul Unirea Video| Circ in plina strada intr-un oraș din Romania. Doua maicuțe ”aghezmuite” au scuipat și blestemat pe toți cei care le-au ieșit in cale Circ in plina strada intr-un oraș din Romania. Doua maicuțe ”aghezmuite” au scuipat și blestemat pe toți cei care le-au ieșit in cale Doua femei…

- Un barbat din Vaslui acuzat ca a luat cu forța o fata de 17 ani de pe strada și a violat-o, aflat in arest la domiciliu, este lasat, prin decizia instanței, sa mearga la serviciu 9 ore pe zi, informeaza MEDIAFAX.Florin Vidineac, un barbat de 30 de ani din Vaslui, este acuzat ca, in iulie 2017, a ...

- S-a casatorit cu alesul inimii ei, intr-o cununie restransa, dar, ca orice femeia, Mirela de la „Insula iubirii” iși dorește sa imbrace și rochia de mireasa. Fosta concurenta urmeaza sa se casatoreasca și religios cu Florin Tecar și știe deja și cand va avea loc fericitul eveniment.

- PREA CA LA TARA…Ploile din ultimele zile au transformat segmentul de strada cuprins intre autogara Vaslui si depozitele Federalcoop intr-o zona mlastinoasa, cum rar se mai vede pe la tara, daramite in capitala judetului. Un cititor ne-a trimis la redactie o poza cu strada plina de balti si noroaie,…

- Sezonul nuntilor in care protagonisti sunt fotbalistii este in toi, iar acum un alt jucator s-a pus la casa lui. Pentru ca au pauza dupa terminarea campionatului, tot mai multi fotbalisti aleg sa se dedice marilor evenimente din viata lor in aceasta perioada.

- Doua cereri in casatorie, marturisiri și descoperiri importante, insoțite de rasturnari de situație, toate acestea se vor regasi in episodul cu numarul 38, din sezon 2 “Fructul oprit”, pe care Antena 1...