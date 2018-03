Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de tuburi si sisteme de plastic si metal Frankische a anuntat ca isi extinde activitatea de productie din Turda, pe motivul cresterii afacerilor din zona. Compania a intrat pe piata locala in urma cu trei ani.

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Cenzorii din aparatul puterii de la Beijing au hotarat ca, pentru a bloca orice critica adusa lui Xi Jinping pe internet, ar trebui sa elimine o litera despre care aceștia spun ca poate fi folosita in multe combinații frazastice pentru a-l ataca pe președintele chinez: litera „n”, scrie The Guardian.Eliminarea…

- Gerul naprasnic provocat de vortexul polar va afecta profund productia de carne de miel, fapt care va determina o scumpire semnificativa in timpul sarbatorilor pascale din acest an. Specialistii estimeaza ca din cauza temperaturilor extreme care pot periclita viata mieilor in lipsa unor investitii considerabile…

- Zilele trecute, Andra a susținut un spectacol la Sala Palatului din Capitala. Cantareața a fost extrem de emoționata și a plans pe scena. Printre cei care au cantat alaturi de ea s-au numarat Aurelian Temișan, Viorica de la Clejani, Liviu Teodorescu, Connect-R și Dan Bittman. Artista a ținut sa-i faca…

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- In spatele cresterii cu 7% a pietei bunurilor de folosinta indelungata inregistrata in 2017 a stat majorarea preturilor ca urmare a inflatiei si nu cresterea volumelor cumparate, asa cum s-a intamplat in 2016, potrivit GfK Romania. In privinta...

- Kamara, conform proverbului romanesc, se pare ca a alergat dupa doi iepuri și, iata, nu a prins niciunul. Aflat in mijlocul procesului de divorț, Kamara tocmai semneaza actele prin care se desparte oficial de soția sa, Oana, și mama baiețelului sau, Leon, in varsta de 3 ani , insa a ramas singur, deoarece…

- Brașovul este primul oras din tara care a elaborat Strategia de Incalzire a Municipiului, conform cerintelor impuse de normele tehnico economice de la nivelul Uniunii Europene. Pana in anul 2050, autoritațile locale trebuie sa implementeze toate solutiile gasite la problemele actuale ale sistemului…

- ACS Poli Timisoara a mai inregistrat doua contracte in ultima zi de transferuri din Romania. De marti, Leo Grozavu se poate baza oficial si pe argentinianul Esteban Ciaccheri, dar si tanarul jucator de banda stanga Iulian Carabela. Ambii vin ca liberi de contract. In ”era” Grozavu, la clubul alb-violet…

- 'Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal patru femei', a precizat intr-un comunicat Ministerul local al Afacerilor Interne, adaugand ca 'o localnica, un politist si un membru al Garzii Nationale ruse au fost de asemenea raniti'. Atacatorul a fost ucis intr-un…

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat, pe site-ul oficial, ca acreditarea laboratorului antidoping de la Bucuresti a fost suspendata pentru o perioada de sase luni, incepand din data de 29 noiembrie 2017, cand a intrat in vigoare o suspendare provizorie.Suspendarea a fost decisa din…

- Japonezele s-au saturat ca de Valentine's Day sa se simta obligate sa daruiasca colegilor si sefilor de birou bomboane de ciocolata, considerand ca este o practica costisitoare si discriminatoare.

- Un copil din Irlanda a lipsit cel putin 243 de zile de la scoala, in decursul a trei ani, in ciclul primar. Acum, parintii baiatului risca sa fie amendati si sa ajunga la inchisoare, dupa ce au fost acuzați de Departamentul de Protectie a Copilului si Familiei in urma plangerilor primite in…

- N.Dumitrescu La nivelul judetului Prahova, peste 14.000 de persoane nu exista in acte, situatia fiind valabila la sfarsitul anului trecut. Motivul este ca acestea fie au uitat sa-si reinnoiasca documentele al caror termen de valabilitate a expirat, fie nu s-au prezentat la serviciile locale de evidenta…

- ACTUALIZARE: Din cauza conditiilor meteo, intreruperea alimentarii cu apa potabila din orasul Targu Lapus de pe strada Doinei de astazi, 9 februarie 2018 va fi reprogramata. O strada intreaga ramane fara apa potabila vineri, 9 februarie. Astfel, din cauza lucrarilor de modernizare la reteaua de apa,…

- Elena Udrea a primit o veste proasta! Blonda care a facut furori in politica a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca. In cadrul unui interviu, decanul facultatii a spus care e motivul pentru care vedeta nu va mai putea urma cursurile.…

- Marius B., din comuna Popești, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Fapta a fost comisa in vara anului 2016, in timp ce se afla la un bar de pe raza localitații. In rechizitoriu…

- Sotia soferului drogat care a provocat un accident violent, sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti a povestit ca barbatul ar fi incercat sa o omoare dupa ce a vazut in geanta sa un ruj. Acesta a acuzat-o ca „i-a pus filaj“.

- Din cauza divortului de Vincenzo Castellano, care pare fara sfarsit, Antonia are o multime de probleme. Nu isi poate aduce fetita din Italia ca sa-si cunoasca fratii si nici cu ei nu poate iesi din Romania, intrucat, in acte, baietii sunt tot ai fostului sot.

- Coșul zilnic este mai scump cu peste 20 la suta fața de anul trecut. Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica, publicate zilele trecute, ne arata negru pe alb ca alimentele cosului zilnic de supravietuire s-au scumpit considerabil. Astfel, pretul fructelor, untului si oualor a crescut…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, joi, ca nu considera ca se va ajunge la o greva generala in invatamant, deoarece sunt bani in bugetul Educatiei pentru anul 2018, iar acestia acopera toate cresterile salariale, adaugand ca nu ii este clar motivul nemultumirilor.

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, sustin crescatorii de animale afiliati ACEBOP, cerand supermarketurilor sa revizuiasca preturile pentru a incuraja consumul.

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei. Motivul invocat a fost ca respectivul magistrat a mai judecat in…

- Liviu Dragnea a schimbat tabara in relația cu Klaus Iohannis! Dupa ce, in urma cu cateva luni, spunea ca nu are ce sa vorbeasca cu șeful statului, acum, liderul PSD spune ca a ajuns sa il aprecieze pe președinte. Motivul: pentru ca a acceptat al treile premier de la PSD in numai un an. In plus, Dragnea…

- O viitoare mireasa s-a filmat în timp ce comitea suicid și a trimis clipul fostului ei iubit care o șantaja și voia sa-i strice fericirea. Nisha Devidas a ales sa sfârșeasca acest șantaj luându-și propria viața prin consumarea de pesticide, cu doar 10 zile înainte…

- Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara – FSIA a declarat ca deprecierea leului ți cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza. „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele si celelalte utilitati.…

- Inspectorul scolar general din Caraș Severin, Ioan Benga vrea sa elimine toate chioșcurile din jurul unitaților de invațamțnt. El a solicit sprijin autoritaților județene, menționțnd ca acestea vand cafea și alimente nesanatoase, de tip fast-food, pline de e-uri.

- Militarul criminal care si-a omorat mama copiilor dupa ce a injunghiat-o de 17 ori a sunat la 112 imediat dupa cumplitul gest. Ajuns in fata anchetatorilor, barbatul le-a dezvaluit acestora de ce a alertat politia.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a convocat în mai 2017 pe directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, pentru a-l întreba cu cine a votat în scrutinul prezidențial din 2016.

- De la o luna la alta prețurile carburanților cresc intr-un ritm amețitor. In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape 1 leu pe litru. Motivul, supraacciza si cotațiile internaționale pentru barilul de petrol. Astfel, șoferii plaatesc acum, in medie, cu 45 de lei mai mult pentru un plin.

- Mai sus, tot mai sus! De la o luna la alta prețurile carburanților cresc intr-un ritm amețitor. In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape 1 leu pe litru. Motivul, supraacciza si cotațiile internaționale pentru barilul de petrol.

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Consilierul județean Adrian Cozma este amenințat cu excluderea din PNL. „Motivul e același – delict de opinie. Adica n-am drept la exprimare”, spune consilierul liberal. In continuare va redam poziția lui Adrian Cozma: „Biroul Județean al PNL s-a reunit (in jur de 18 din 45 prezența) pentru a discuta…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației…

- Magnatul Ion Tiriac 'isi arata muschii' din nou. Afaceristul revine pe domeniul de vanatoare din Balc, judetul Bihor. A trimis deja Directiei Judetene Sanitar Veterinare o informare privind organizarea unor partide joi si vineri, anunta Digi 24.Citește și: Angajații unei mari companii din…

- Un numar de 5 autobuze RATB vor merge catre Tulcea. Decizia a fost votata astazi de consilierii generali in cadrul ședinței ordinare, la propunerea primarului Gabriela Firea. „Am primit o solicitare din partea domnului primar și din partea Asociației municipiilor de a ne alatura altor primarii țara…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE).Gorghiu…

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Jandarmi maramureseni s-au confruntat cu numeroase solicitari in ultimele 24 de ore. Acestia au aplicat numeroase sanctiuni pentru incalcarea legii. Cersetorii care au impanzit orasul in ultima perioada au fost ridicati de jandarmi . Pentru ca avea domiciliul in alte judete, acestia au fost trimisi…

- Așa cum anunțase dupa transferul lui Coutinho, Barcelona l-a achiziționat și pe Yerry Mina, fundașul central columbian in varsta de 23 de ani. Clubul catalan va plati 11,8 milioane de euro pentru jucatorul lui Palmeiras, care a semnat un contract de 5 sezoane și jumatate pe Camp Nou, pana in iunie 2023.…

- A fost prea cald afara iar consumul de gaze a fost redus. Din acest motiv s-au scumpit gazele pentru consumatorii casnici. Asa cum am aflat cu totii de astazi s-au scumpit gazele naturale pentru populație. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei le-a aprobat furnizorilor o majorare…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Amanta lui Bogdan Grecu, Ioana Toma, și-a șters contul de Facebook. Motivul este legat de faptul ca i s-a reprosat faptul ca a distrus casnicia de 20 de ani pe care vedeta trustului Intact, Dana Grecu, o cladise cu Bogdan Grecu.

- In Republica Moldova, țigarile au crescut in preț pe fondul creșterii accizelor la acestea și al creșterii prețului minim de vinzare cu amanuntul, relateaza NOI.md. Astfel, in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, adoptata de Parlament, in Moldova, de la 1 ianuarie 2018, prețul minim…

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…