- Un incident socant si revoltator a avurat loc in Rovinari, acolo unde o tanara luata la ocazie a fost abuzata de doi tineri. Totul s-a intamplat in Rovinari, dupa ce tanara i-a rugat pe trei tineri daca o pot duce acasa.

- O tanara de 20 de ani din Rovinari a trait o experiența cumplita cu doua zile in urma. Aceasta era la Florești, in comuna gorjeana Țințareni, cand a fost luata la ocazie de o mașina in care se aflau trei barbați....

- Doi tineri au fost arestați preventiv, marți seara, de magistrații Judecatoriei Targu-Jiu, fiind acuzați de viol și lipsire de libertate in mod ilegal. Aceștia au fost incatușați pe 1 aprilie, cand politistii i-au retinut pentru 24 de ore. Cei doi barbați de 24 și 28 de ani, ambii din municipiul Targu-Jiu,…

- Noi medici specialiști in pediatrie-neonatologie și obstetrica-ginecologie activeaza incepand de ieri, la Spitalul ” Sfantul Stefan” din Rovinari. Astfel, femeile care vor deveni mamici in perioada urmatoare, ii pot aduce pe lume pe cei mici la unitatea medicala din Rovinari. Medicul Gherghinoiu Radu,…

- Compania Autoliv vrea sa construiasca si un centru de selectare și formare profesionala, la Rovinari, pentru viitorii angajați ai fabricii de sisteme de siguranța auto. Centrul pentru pregatirea personalului urmeaza sa fie realizat pana pe data de 28 februarie, Compania Autoliv, a anunțat, intr-o conferința…

- Angajatul unei stații de carburanți din Targu-Jiu a ajuns la spital, vineri, dupa ce ar fi fost agresat de un client nervos. Oamenii legii au intervenit imediat pentru a-l liniști pe barbatul de 21 de ani, din Rovinari, insa nici atunci nu s-a oprit, potrivit anchetatorilor. Deocamdata, polițiștii nu…