Fată de 15 ani, obligată de două persoane să se prostitueze în Gorj Doi barbați din Farcașești și Jupanești au petrecut noaptea de joi spre vineri in arestul IPJ Gorj, fiind acuzati ca au exploatat sexual o fata de 15 ani. Cei doi sunt banuiti ca gaseau clienti pentru adolescenta care se prostitua in locuinta acestora și astfel ar fi obținut peste 15.000 de lei. „La data de 10 octombrie 2019, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților F.C.C. și N.M., pentru savarșirea infracțiunii de trafic de minori. In fapt s-a reținut ca, in perioada octombrie 2016 – aprilie 2017, inculpații…… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

