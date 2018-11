Fata de 13 ani a unui pompier de la SMURD s-a aruncat de la etaj! De ce a făcut acest gest nebunesc O fata de 13 ani s-a aruncat de la etajul 2 al blocului de pe strada Avram Iancu, din cartierul Micro 3 din Targoviște, unde locuiește, a anunțat dbonline.ro . Fata era acasa impreuna cu tatal ei și cu fratele ei, mai mic cu trei ani decat ea, a anunțat dbonline.ro. Fata s-a certat cu tatal ei, care e pompier la SMURD, și a decis sa se arunce de la etaj. Parintele i-a reproșat ca statea prea mult la telefon. Fata s-a aruncat imediat pe geamul de la bucatarie. Sub supravegherea medicilor Fata a fost transportata de urgența la spital și este ținuta sub observație atenta de catre medici. Mama fetei,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

