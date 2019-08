Politistii au fost sesizati de tatal unei fete ca aceasta a fost agresata de un vecin care a pipait-o, iar anterior a pus-o sa se dezbrace si a fotografiat-o, informeaza, joi, IPJ Prahova potrivit Agerpres. "Am fost sesizati in mod direct, de catre un barbat din orasul Boldesti-Scainei, despre faptul ca, in jurul orei 12.00, fiica sa minora, ar fi fost agresata de catre vecinul lor, un barbat in varsta de 50 de ani, cu acelasi domiciliu. In urma verificarilor efectuate pana la acest moment, a rezultat faptul ca, astazi, banuitul ar fi pipait-o pe fetita de 11 ani, iar anterior, acesta ar fi…