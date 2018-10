In videoclip este aratat cum artistul a construit rama, mecanismul si cum a fost activat acesta din sala de licitatii.

„Girl With Balloon", faimoasa lucrare semnata Banksy, a fost licitata, pe 5 octombrie, la Sotheby's din Londra si, imediat dupa adjudecarea contra sumei de 1,04 milioane de lire sterline, s-a autodistrus. Partial, insa.

In finalul videoclipului intitulat „Shred the Love" (Sfasie dragostea, n.r.) a fost scris „La repetitii a mers de fiecare data" si montajul se incheie cu o demonstratie in acest sens.

Sotheby's a negat ca ar fi avut vreo legatura cu acest…