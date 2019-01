Fata cu apa Fiji, noua senzatie a Internetului! Cine este si cum a reactionat dupa Golden Globes!

Fata cu apa Fiji este model, s-a nascut in Canada si se numeste Kelleth Cuthbert. Ea a atras toata atentia asupra ei dupa ce a aparut in aproape toate pozele cu marile vedete care au pasit pe covorul rosu al Globurilor de Aur. Organizatorii evenimentului au ales mai multe modele care sa imparta apa Fiji pe covorul rosu, insa Kelleth a reusit sa se strecoare in toate pozele pentru ca locul in care i s-a spus sa stea era chiar in raza fotografilor. Kelleth s-a mutat in Los Angeles in 2015, iar in aceasta perioada a avut diferite joburi ca model. A pozat pentru lenjerie intima si costume de baie,…