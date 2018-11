Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit pe loc, iar o alta a fost ranite grav, dupa ce au fost lovite in plin de o mașina, in timp ce se intorceau de la serviciu. La volanul autoturismului se afla chiar preotul din comuna, care se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- Romanul a murit, dupa ce a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul care ar fi provocat nenorocirea. Incidentul șocant a avut loc in zona industriala a localitații Pioltello, din apropiere de Milano.…

- Tragedia s-a petrecut in Huedin. Autorul accidentului, un tanar de 31 de ani, circula cu viteza și n-a mai putut controla mașina intr-o curba. A intrat pe contrasens, unde a izbit in plin o mașina care cirucla regulamentar. In urma impactului, șoferul vinovat și doi pasageri din cealalta mașina și-au…

- Polițiștii brașoveni continua cercetarile pentru identificarea și prinderea șoferului fugar din cartierul Tractorul, care duminica seara, a provocat un accident, apoi a fugit cu autoturismul, cu numere de Polonia, a fost urmarit in trafic de politisti, dupa care a parasit masina pe care o conducea…

- Un barbat de 40 de ani și o femeie in varsta de 50 de ani au decedat in urma unui grav accident rutier. Tragedia a avut loc in jurul orei 17 langa satul Parjota, raionul Rașcani, scrie prime.md.

- Tragedia rutiera care a avut loc sambata, 1 septembrie, pe o autostrada din Rusia, a fost filmata și facuta publica pe internet. Imaginile sunt de-a dreptul șocante și au ajuns și pe rețelele de socializare de la noi.