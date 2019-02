Stiri pe aceeasi tema

- Minora de 12 ani ce a decedat marti, in Zalau, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers, statea pe o banca improvizata, in spatele locurilor omologate ale autovehiculului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj, scrie Agerpres.…

- Fata de 12 ani, din Zalau, care a murit, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers, statea pe o banca improvizata, in spatele locurilor omologate ale autovehiculului. Asta i-a adus sfarsitul!

- Minora de 12 ani ce a decedat marti, in Zalau, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers, statea pe o banca improvizata, in spatele locurilor omologate ale autovehiculului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj. Potrivit…

- Astazi, o fetita de numai 11 ani a cazut in cap dintr-un microbuz scolar aflat in mers, la Zalau. Scena groazei s-a petrecut sub ochii colegilor sai, care se intorceau de la scoala, iar aceasta nu a putut fi salvata de medici. Acum, la doar cateva ore de la tragedie, ies la iveala detalii șocante despre…

- O minora de 12 ani din localitatea Badon a decedat marti, la Zalau, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers. "In data de 19 februarie, ora 14.37, pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau, un barbat de 57 de ani, din Zalau, in timp ce conducea…

- Un acident tragic a avut loc marți dupa-amiaza, in Zalau, in zona Astralis. O minora de 12 ani a cazut dintr-un microbuz și, in urma impactului cu solul, a decedat. In comunicatul IPJ Salaj se arata ca, marți, La ora 14.40, pe Bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau, un barbat de 57 ani, din…

- Astazi, o fetita de numai 11 ani a cazut in cap dintr-un microbuz scolar aflat in mers, la Zalau. Scena groazei s-a petrecut sub ochii colegilor sai, care se intorceau de la scoala. Acum, la doar cateva ore de la cumplita intamplare, micuța a murit.

- O fetita, care circula cu un microbuz scolar, s a ranit grav astazi dupa ce a cazut in cap din microbuzul aflat in mers. Potrivit Antena3.ro, incidentul s a petrecut la Zalau, cand copiii se intorceau acasa de la scoala. Copiii din microbuz au inceput sa strice la sofer sa se opreasca. Acesta a tras…