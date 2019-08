Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Furios si iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", cu Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren in distributie a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend.Productia, regizata de David Leitch,…

- „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, primul spin-off din celebra saga de actiune dedicata curselor de masini, intra pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, cu incasari de 60,8 milioane de dolari americani dupa acest weekend de debut, potrivit cifrelor furnizate de site-ul IMDB. Dwayne…

- "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", primul spin-off din celebra saga de actiune dedicata curselor de masini, intra pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, cu incasari de 60,8 milioane de dolari americani dupa acest weekend de debut, potrivit cifrelor furnizate de site-ul IMDB. Dwayne…

- Filmul de actiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham si Idris Elba in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 60,8 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com preluat de news.roLungmetrajul…

- Filmul de actiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham si Idris Elba in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 60,8 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie news.ro.Lungmetrajul…

- "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", primul lungmetraj derivat (spin-off) din celebra saga de actiune dedicata curselor de masini, aduce multa adrenalina dar si hohote de ras in salile de cinematograf din Statele Unite, fiind cea mai reprezentativa premiera cinematografica a acestui sfarsit de…

- "Spider-Man: Far from Home", noul lungmetraj din seria de aventuri ale Omului-Paianjen, s-a instalat confortabil pe prima pozitie a box-office-ului nord-american dupa acest weekend, potrivit estimarilor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP.…

- Filmul „Godzilla: King of the Monsters”, regizat de Michael Dougherty si cu actorii Vera Farmiga, Kyle Chandler si Millie Bobby Brown in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations,…