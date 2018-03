Fasolică în crustă de pâine Cu o seara inainte de a prepara fasolea o vom pune la inmuiat intr-o oala cu apa pana dimineta. Fasolea inmuiata se pune intr-o oala cu apa impreuna cu scarita afumata,morcovul,jumatate de ceapa taiata marunt si ardelul kapia. Separat calim cealalta jumatate de ceapa pana devine sticloasa,adaugam bulionul si turnam compozitia peste fasole.

- Mod de preparare Prajitura cu piure din dovleac si aroma de anason 1. Se preapara blatul mixand bine albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul,pana se intaresc.Se freaca un pic galbenusurile cu leiul apoi se incorporeaza in albusuri,se adauga si coaja rasa de lamaie si faina turnata in…

- Mod de preparare Spaghetti bologneze Ceapa se curata si se taie marunt. și se pune la calit peste care se Adauga roșiile in bulion.Se Adauga carnea tocata și lasam sa fiarba . Daca este nevoie se mai adauga 1/2 cana cu apa si se lasa sa fiarba carnea bine.Sosul astfel preparat se gusta…

- Mucenici moldovenesti de post pufosi, ingrediente: Pentru aluat700 grame de faina alba de grau tip 000300 ml apa carbogazoasa100 ml de suc de portocale proaspat stors100 ml ulei de floarea soarelui80 grame de zahar2 plicuri de zahar vanilato lingurita de…

- Mod de preparare Cheesecake aperitiv cu topping de rosii Pentru aluat, separi albusul de galbenus apoi freci galbenusul cu ulei, smantana, sare si 2 linguri de sos de rosii. Adaugi faina cernuta cu praful de copt. Separat bati albusul spuma tare si il incorporezi in primul amestec. Torni aluatul…

- Mod de preparare Varza dulce cu carne de porc (afumata) Se curata verzele de foile de deasupra (care nu sunt sanatoase si nici frumoase), se taie in jumatati si se toaca fideluta, inlaturand cotorul. Frecam varza cu 1-2 lingurite de sare, sa se inmoaie.Carnea se opareste cateva minute…

- MOD DE PREPARARE Prajitura cu trei blaturi si crema de lamaie Incepem prepararea blatului 1 :mixam spuma albusurile cu un praf de sare, apoi adaugam zaharul praf, tot odata si mixam din nou pina se intareste spuma. Adaugam treptat amidonul amestecat cu praful de copt si apoi nuca de cocos.Intr-o…

- Mod de preparare Briose cu inima calda Se amesteca si se cern faina, amidonul si bicarbonatul.Separat, in alt bol se amesteca ouale cu zaharul, cu laptele, uleiul si iaurtul. Acest amestec se toarna peste ingredientele uscate si se amesteca repede pentru a se combina; compozitia trebuie…

- Mod de preparare Fursecuri cu gem de afine (fara ou) Se bate cu mixerul untul moale, la temperatura camerei cu zaharul pana se obtine o crema pufoasa, se adauga esenta si faina amestecata cu amidonul si cernuta. Din aluatul obtinut se modeleaza mici bilute, cu palmele, de marimea unei nuci…

- Mod de preparare Tort cu ananas si crema mascarpone Pentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu, pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare. Adaugi…

- Mod de preparare Placinte cu branza dulce si stafide Pregatim din timp toate ingredientele, sa fie la temperatura camerei. Intr-un bol, se desface drojdia cu o furculita (sau cu mana), se amesteca cu o lingura de zahar si 2 linguri de lapte. Lasam maiaua sa se activeze (vor aparea bule mici…

- MOD DE PREPARARE Supa tailandeza de pui cu lapte de cocos si lime Punem carnea de pui la fiert in supa de pui, alaturi de usturoiul curatat.Nu uitati : focul este la maxim.Acoperiti oala cu capac si lasam sa fiarba carnea 15-20 de minute, depinde de carne, apoi spumam supa.Curatatm…

- 1. Se cerne faina intr-un castronel, se face o gaura in mijlocul ei si adaugam ouale batute cu un praf de sare apoi amestecam cu furculita pana nu se mai poate roti in aluat,apoi se framanta cu mana pana nu se mai lipeste de degete.Se pudreaza cu faina o planseta apoi se intind foi subtiri,ca de…

- Intre timp, pregatesti crema de vanilie. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc, apoi adaugi amidonul. Separat pui laptele la fiert si cand este fierbinte adaugi putin lapte peste crema de galbenusuri si continui sa amesteci cat sa obtii o pasta fina fara cocoloase, apoi adaugi treptat tot…

- Aperitiv Trifoi delicios Mod de preparare Aperitiv Trifoi delicios1 Se amesteca cu telul galbenusurile cu un praf de sare si uleiul de masline apoi se incorporeaza si piureul de spanac. Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare apoi se incorporeaza in galbenusuri si se adauga si faina…

- Chiftelute din somn Mod de preparare Chiftelute din somn 1. Se scoate carnea de pe os cu un cutit ascutit, apoi se da de 2 ori prin masina de tocat cu sita marunta.Painea veche se inmoaie in apa rece apoi se preseaza in maini pana eliminam pe cat posibil apa.Mararul se taie marunt,…

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Lista de ingrediente:– 4 oua (sa fie reci din frigider)– 8 linguri zahar– 8 linguri faina– 8 linguri ulei– o lingurița praf de copt amestecat in faina, 1 lingura zeama de lamaie– jumatate de lingurița (sau un varf de cuțit) de sare– 2-3 linguri de cacao– mirodenii (coaja de lamaie, esența de vanile……

- Luni incepe Postul Sfintelor Paști. Ți-am pregatit 3 rețete de post cu paste hranitoare și ușor de facut. Se pot servi la orice masa principala sau ca gustare. Le poți lua și la serviciu, insoțite de paine sau chipsuri. Fasole batuta Ingrediente: 300 g fasole alba boabe, 4 cepe, 2 morcovi, 200…

- Este unul dintre cei mai de succes lautari din Romania, dar cu toate acestea Nelu Polieșteanu a avut o viața extrem de grea și a trait multa vreme in saracie. Nelu Ploieșteanu, care a fot implicat intr-un scandal monstruos cu soția sa , canta și incanta public de toate varstele, care abia așteapta sa-l…

- Mod de preparare Placinta cu dovlecei, ciuperci si rosii cherry Cureti dovleceii si morcovii si ii dai pe razatoarea mica. Tai ciupercile marunt. Razi cascavalul.Intr-un vas, amesteci dovleceii si morcovii rasi ( inainte de a adauga dovleceii ii storci bine ca sa elimini apa de vegetatie),…

- Mod de preparare Negresa cu visine, nuci si ciocolata Rupi ciocolata neagra si o topesti cu 50 g unt la baine marie. Cand se raceste putin adaugi galbenusurile si amesteci rapid pana se omogenizeaza. Separat freci untul ramas cu 100 g zahar. Adaugi ciocolata cu galbenusuri si omogenizezi…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Iata cele mai delicioase retete de ciocolata de casa. Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide # Reteta 1 Ingrediente Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide 200 g zahar brut300 ml apa plata1 praf de sare250 g lapte praf100 g unt moale60…

- Pui la cuptor – Reteta #1: Pulpe de pui si cartofi la cuptor Ingrediente Pulpe de pui si cartofi la cuptor– o caserola de pulpe de pui superioare– 6 cartofi– o rosie– un gogosar mic (sau ardel gras)– o ceapa– vreo 5-6 catei de usturoi– sare, piper, cimbru…

- Se curata broccoli in buchetele, se spala apoi se pune la fiert in apa cu sare cca 10-15 minute,apoi se scot din apa clocotita si se trec pe sub jet de apa rece pentru a ramane de un verde crud. Se iau cate 2 felii de bacon afumat si se ruleaza usor(nu foarte strans)pe jumatati de bete de…

- 1. Pestele se curata de intestine, de solzi, se cresteaza in partea de sus unde carnea este mai groasa, se spala, se scurge bine si se indulceste cu un praf de sare grunjoasa.Dupa ce au stat ceva timp la sare(cateva minute sau se poate indulci cu sare de seara pentru a doua zi),se frig pe gratarul…

- De ce ai nevoie pentru hamburgeri 1 kg piept de pui dezosat400 ml apa400 ml supa clara de pui1 praf de sare1 salata verde18 chiflePentru sosul picant110 g unt1 lingura zahar brun2-3 caței de usturoi zdrobiți1 lingurița boia de ardei dulce2…

- Se curata si se toaca ceapa si usturoiul, iar ardeiul gras se taie in cubulete. Se toaca rosiile, apoi se aleg frunzele de maghiran si se toaca. Intr-o cratita mare se toarna ulei si se soteaza putin ceapa, usturoiul si ardeiul gras, pana se inmoaie, dupa care se adauga carnea de strut si…

- Mod de preparare Felie de lapteCrema: mixam toate ingredientele pana obtinem o crema fina, dam la rece pana facem blatul.Mixam galbenusurile cu zaharul, mierea si esenta de rom, pana isi dubleaza volumul, adaugam faina, grisul, praful de copt si amestecam, dupa care adaugam cacaoa, uleiul…

- Mod de preparare Friptura (cotlet) de porc copt in zeama de varza (moare) Cotletul intreg il punem intr-o oala, turnam peste el zeama de varza (moarea), acoperim cu capac oala si lasam sa fiarba 40-45 de minute. Dupa 30 de minute il intoarcem pe cealalta parte. Scoatem carnea din moare…

- Mod de preparare Prajitura cu urda si cireseSpeli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita. Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita…

- Mod de preparare Tochitura moldoveneascaSe spala carnea, se taie cubulete suficient de mari si se pun intr-un vas, peste carne adaugam condimentele, piperul macinat, maggi secretul gustului, ceapa taiata felii, cateii de usturoi, uleiul, foile de dafin, adaugam 100 ml. apa, punem capac si fierbem…

- Mod de preparare Mini tarte cu struguriAluat Intr-un bol punem 300 g faina, zaharul, zaharul vanilat, sare, facem o gaura in mijloc adaugam galbenusurile, untura la temperatura camerei si incepem sa framantam un aluat omogen (daca este nevoie mai adaugam faina) invelim in folie alimentara…

- Mod de preparare Savarine de casaSirop 1 cana de zahar se fierbe impreuna cu o cana de apa si apoi adaugam 1 esenta de vanilie . Se separa ouale ouale si se bate albusul spuma tare, adaugam pesmetul in ploaie si apoi punem la copt in forme speciale de savarine.Nu cresc foarte mult…

- Mod de preparareMacinam biscuitii, apoi adaugam zaharul cacaoa si laptele cald. Amestecam sa obtinem o compozitie pe care apoi impartim in 2 parti si o intindem pe o folile alimentara in strat uniform.Untul se freaca pane se face spuma impreuna cu zaharul si apoi adaugam nuca macinata si…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Ingrediente Salata de ton cu sos vinegreta1 conserva ton1 conserva porumb4-5 oua prepelita1 ceapa medie1/2 legatura patrunjelsosul de vinegreta (o lingura de mustar, 3 linguri ulei masline, 2 linguri otet balsamic, sare, piper) Mod de preparare Salata de ton cu…

- Iata aici secretul celor mai deliciosi ardei umpluti dezvaluit de maestri bucatari celebri si pasionatii de gastronomie. Ardei umpluti # Reteta 1Reteta de la viorica:Ingrediente Ardei umpluticarne tocata din piept de pui cu porc-500g,ceapa-2buc,aredei-7buc,bulion-1…

- Ciorba de perisoare # Reteta 1 Reteta primita de la Laly. Ingrediente Ciorba de perisoare perisoare: 1 kg carne tocata (amestec porc si vita) 2 oua 1/2 legatura patrunjel tocata 50 gr orez sare 1 ceapa potrivita ca marime piper Pentru ciorba:…

- Sarbatorile de iarna au trecut așa ca v-am pregatit o rețeta ușoara și in același timp delicioasa. „Salata Orientala este preferata de multe persoane, se prepara ușor și este foarte sațioasa”, a declarat bucatarul chef de la restaurantul Cocoșu Roșu.Iata cum se prepara:Ingrediente:4…

- MOD DE PREPARARE Chec aperitivPentru inceput vom taia cubulete salamul,muschiul,sunca,ardelul rosu,vom felia maslinele si vom da prin razatoare cascavalul. Separat intr-un castron vom mixa bine cele 4 oua pana devin o compozitie spumoasa si vom turna uleiul si smantana mixand in continuare,dupa…

- Se prepara pasta: se pun toate ingredientele intr-un robot mic si se mixeaza pana se obtine o pasta omogena sau se piseaza totul intr-un mojar.Intr-o oala se calesc ceapa tocata marunt si morcovii rondele pana cand ceapa se inmoaie bine. Se adauga pasta de mai sus si se caleste inca 3-4 minute,…

- Batem ouale cu zaharul pana se topeste zaharul. Adaugam faina si cacao si mixam pana se omogenizeaza. Turnam in forma tapetata cu hartie de copt (diametru forma 24 cm) si dam la cuptor circa 40 minute la foc mic.Incercam cu un scobitor si cand nu ramane deloc aluat pe el blatul este copt.Taiem…

- Mod de preparare Placinta de dovleac Se asaza o foaie de placinta pe masa de lucru, se unge cu ulei, se acopera cu alta foaie. Se asaza dovleacul ras pe 3/4 din suprafata foii de placinta se presara zahar tos (aproximativ 2 linguri), se unge capatul foii unde nu am pus dovleac, cu ulei, se…

- Poți scapa de tuse cu sirop facut din nuci, lamaie sau ceapa. Cu toate ca unele dintre aceste siropuri nu sunt tocmai placute la gust, sunt mult mai sanatoase decat variantele din farmacii. Și cu siguranța sunt eficiente, de vreme ce rețetele au fost pastrate din batrani. Așadar, daca te confrunți cu…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- 1. Friptura de curcan cu verdeata si vin Din acesta reteta, pe care am pus-o in practica de mai multe ori, iese o friptura foarte gustoasa si care se topeste in gura. Este si foarte simpla, nu trebuie decat sa amestecati ingredientele pentru bait si sa tineti carnea in amestec cateva ore sau chiar…

- Salatele sunt mancaruri benefice pentru cei cu probleme gastrice – hiperaciditate sau reflux gastroesofagian – mai ales cand sunt folosite ingredientele potrivite, sosurile slabe si legumele proaspete. Alimentele grase declanseaza arsurile, deci este recomandat sa evitati sosurile prea grase, dar…