Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ranita in Israel, joi, in confruntarile militare dintre armata israeliana si organizatia fundamentalista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza.

- Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale miscarii islamiste palestiniene Hamas, care controleaza enclava armatei israeliene. Cel putin doi palestinieni au fost raniti, a indicat ministerul Sanatatii din Gaza.Cu cateva ore mai inainte, 36 de rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri in Fasia Gaza, ca riposta la lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene. O tanara palestininaa și fetița ei de un an și jumatate au fost ucise in atacuri.

- O tanara palestiniana si fetita sa de 18 luni au fost ucise intr-un raid aerian israelian in noaptea de miercuri spre joi in Fasia Gaza, a declarat serviciul palestinian de sanatate din acest teritoriu, transmite AFP, preluata de Agerpres. Enas Khammash, 23 ani, si fiica sa, Bayan, 18 luni,…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri asupra unor obiective "teroriste" din Fasia Gaza, ca riposta dupa lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene citate de AFP preluata de Agerpres. Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri asupra unor obiective "teroriste" din Fasia Gaza, ca riposta dupa lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene citate de AFP. Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale miscarii islamiste palestiniene…

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, informeaza miercuri dpa. Cei sase au fost descrisi ca lideri si planificatori, potrivit unui comunicat…

- Trupe si tancuri israeliene au bombardat vineri "tinte militare din intreaga Fasie Gaza", in raspuns la tiruri ce au vizat trupe israeliene in apropiere de granita cu aceasta enclava palestiniana, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP. Focurile impotriva soldatilor israelieni…