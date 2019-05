Patru palestinieni au murit vineri in Fasia Gaza, doi militanti Hamas in urma loviturilor aeriene din Israel si doi palestinieni in timpul protestelor de la granita enclavei, transmit dpa si Reuters. Loviturile armatei israeliene asupra unei pozitii militare a miscarii islamiste radicale Hamas au fost efectuate ca raspuns la atacurile cu focuri de arma din sudul Fasiei, in care doi soldati israelieni au fost raniti. Un purtator de cuvant al Ministerului palestinian al Sanatatii a informat ca doi palestinieni impuscati in timpul protestelor de vineri de la frontiera din sudul Fasiei Gaza au incetat…