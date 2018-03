Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica. Exporturile de marfuri romanesti au avansat in ianuarie cu 15,9% fata de…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Romanii au un apetit crescut pentru cumparaturi, astfel incat afacerile din industria modei cresc de la an la an in tara noastra, arata datele unui studiu KeysFin privind dinamica industriei modei.

- Situația deszapezirii in Capitala a diferit de la un sector la altul, in funcție de cat de profunda a fost implicarea fiecarui primar in implementarea masurilor. Din acest punct de vedere un top al deszapezirii pe sectoare ar trebui sa țina cont de implicarea directa a unui primar, de timpul petrecut…

- Majorarea pragului de 40.000 de lei de la care se poate cere deschiderea procedurii de insolventa si conversia in actiuni a creditelor actionarilor catre companie se numara printre propunerile Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), de modificare a Legii Insolventei, a declarat miercuri Cristian…

- Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul Comandamentului de iarna instituit la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarile emise deja pentru cele șapte județe din sudul țarii, lovite de…

- Un barbat ar fi comis o dubla crima in Capitala, omorand-si iubita de 24 de ani, dar si pe un vecin, in scara blocului. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor calificat, care a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Surse judiciare au precizat ca, sambata seara, un tanar…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in ianuarie cu 47,07%, comparativ cu ianuarie 2017, la 753 unitati, potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme si PFA-uri in insolventa sunt din…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani, a declarat Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM),…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Inspectia Judiciara (IJ) o contrazice pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, atat in privința cercetarilor disciplinare care o vizeaza, cat și in privința controlului derulat, in 2017, la DNA Ploiești. Reprezentanții IJ au precizat, joi, ca, din perioada ianuarie 2017 pana in prezent, au fost identificate…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) se ferește sa lamureasca problema refuzului unor demnitari de a beneficia de serviciile stabilite conform legii. Solicitat de Sursa Zilei sa explice ce se va intampla cu ofițerii care trebuie sa asigure paza și protecția demnitarilor ce refuza serviciile acestora,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Un prezentator al postului de televiziune Fox News a realizat un documentar despre cum poate Google sa urmareasca pas cu pas un telefon și pe utilizatorul acestuia chiar daca dispozitivul este in modul de folosire „avion”, respectiv fara a fi conectat la rețeaua de internet. In cadrul reportajului,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, miercuri, intr-o conferința de presa, o serie de precizari importante privind modul in care au crescut salariile polițiștilor și despre sporurile acordate in continuare angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In plus, ministrul a dat asigurari…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos și cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au murit, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal. Astfel, numarul deceselor inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece a ajuns la opt. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), “de…

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisie, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. “Sigur va fi invitat“, a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. “A fost…

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007-2013. Sunt implicate zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale “Aceste proiecte reprezinta mai…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a refuzat propunerile președintelui PNL, Ludovic Orban, de a se alia liberalilor la votul pentru Guvernul Dancila și a de a vota impotriva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis, vineri, ca audierile ministrilor guvernului ce va fi condus de Viorica Dancila sa se desfasoare luni, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. “Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de…

- Un avion al companiei American Airlines a luat foc, joi, pe pista Aeroportului O’Hare din Chicago (SUA). Cel puțin 20 de victime s-au inregistrat. Operațiunea de salvare este dramatica. Emanuel Stan Stirea Avion in flacari pe pista. Operațiune de salvare dramatica. VIDEO LIVE a aparut prima data pe…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca programul de guvernare nu va suferi modificari majore, subliniind ca structura executivului va ramane aceeasi. “Am facut o prezentare succinta a discutiilor avute cu partenerii de guvernare – cu conducerea PSD – si, in esenta, ceea ce am…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, a fost audiat, miercuri, la sediul DNA, in dosarul Belina, in care este acuzat de abuz in serviciu. Tot miercuri, este așteptat și fostul ministru al dezvoltarii, Sevil Shhaideh, pentru a discuta cu procurorii pe tema unor expertize efectuate in dosar.…

- Tenismena romana Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala Turneului Hobart din Australia, avand mari șanse sa caștige aceasta competiție. Mihaela Buzarnescu (57 WTA), o tenismena de 29 de ani cu o evoluție remarcabila in ultimul timp, a invins-o, vineri, pe ucraineanca Lesia Tsurenko (43…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, are la dispoziție o saptamana sa-i prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Tudose a precizat și ca e posibil sa-l demita…

- Activele imobiliarele sunt supraevaluate cu 20-25%, in acest moment, iar programul “Prima casa” ar trebui oprit gradual, a spus marți Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). “Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Un pacient a fost umilit de un medic de la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi, care i-a rupt și fișa medicala țipand la el. Medicul de garda a respins internarea unei paciente care a chemat ambulanța pentru ca se simtea rau si chiar a rupt documentele. Potrivit site-ului OchiulClujean.ro,…

- Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres. Initial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi dimineata…

- Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, a depasit in 2017, pentru prima data in istoria companiei, cota de 8.000 de tone de cupru pur obtinut, in urma prelucrarii a 38.300 de tone de concentrate, potrivit unui comunicat al companiei. La Roșia Poeni se afla 60% din…

- Deprecierea de vineri a leului poate fi pusa pe seama faptului ca, la final de an, avem mai putine tranzactii pe piata valutara, dar si pe seama incercarilor de pozitionare pe piata pentru “partida viitoare”, din 2018, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, Anda, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Legea a fost adoptata cu 175 de voturi „pentru”, 28…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- Grav accident de circulație in Capitala. Mai multe mașini de intervenție ale ISU sunt la aceasta ora la fața locului. Accidentul rutier s-a petrecut la intersecția Șoseaua Cotroceni cu strada Gheorghe Marinescu intre doua autoturisme. Nu se cunoaște numarul victimelor la aceasta ora. Mai multe autospeciale…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Piloții Aeroclubului Romaniei au facut, sambata, un gest impresionant pentru Majestatea Sa Regele Mihai I, in timp ce Trenul Regal, in care se afla sicriul cu trupul sau, pleca din Gara Baneasa, spre gara din Curtea de Arges, localitatea unde a fost inmormantat. Trenul Regal a fost insoțit de avioane…