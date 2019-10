Fashion Days va pune taxa pentru livrarile care au plata ramburs, iar livrarea in easybox va fi gratuita doar daca se plateste cu cardul

Fashion Days intentioneaza sa implementeze o taxa pe livrarile cu plata ramburs la curier, in timp ce gratuitatea livrarii in easybox-uri va fi disponibila doar daca se plateste cu cardul, a anuntat Robert Berza, General Manager Fashion Days, in cadrul conferintei Retail Arena organizata de wall-street.ro.

Ion Sturza sustine ca retailerii din online nu mai pot subventiona livrarea rapida, iar clientii vor ajunge sa plateasca pentru aceasta.

&"Un specific al businessului online, rambursul, cand plata se face atunci cand primesti marfa. Eu am o noutate proasta pentru toti. Nu pot retailerii…