- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- Urnele de vot s-au deschis luni dimineata in Italia pentru un scrutin legislativ la care este de asteptat o victorie a aliantei de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, care nu-i va asigura insa si majoritatea parlamentara, informeaza agentiile internationale de presa.

- Alegerile din Italia, la care alianta de centru-dreapta condusa de Silvio Berlusconi este favorita, atrag atentia asupra unui fenomen tot mai raspândit în Europa, prezent inclusiv în România: liderii din umbra.

- Urnele de vot s-au deschis duminica dimineata in Italia pentru un scrutin legislativ la care este de asteptat o victorie a aliantei de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, care nu-i va asigura insa si majoritatea parlamentara, informeaza agentiile internationale de presa. 0 …

- Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului de guvernamant din Polonia, si Liviu Dragnea, condamnat intr-un dosar care vizeaza fraude electorale si care se confrunta si cu acuzatii de coruptie, dar conduce partidul aflat la putere in Romania si numeste prim ministri stersi, sunt doi dintre politicienii…

- In aceasta primavara, in perioada 17-18 martie, la Bucuresti, are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari, scoli de limbi straine…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca numarul de imbolnaviri de pojar in Europa a crescut in 2017 cu 400%. Cele mai multe cazuri noi, peste 5500, au fost inregistrate in Romania. Printre cauze, OMS enumera scaderea ratei de imunizare, deficiențele de aprovizionare și rata mica de vaccinare…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Expertii trag SEMNALUL DE…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Printre multele firme care se chinuie sa supraviețuiasca in Romania, avem și firme „zombi”, dupa cum le denumesc experții in fiscalitate. Acesta sunt genul de companii mici, care au o profitabilitate și o solvabilitate zero, spune Eugen Anicescu, country manager Coface Romania. „Sunt companii nelistate…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Angela Merkel s-a declarat marti pregatita de ”compromisuri dureroase” pentru a smulge un acord de coalitie in Germania cu social-democratii, in ultima zi de negocieri menite sa scoata prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. Dezacorduri continua sa existe ”pe teme esentiale”, iar…

- Aproape trei sferturi dintre cumparatorii europeni aleg sa faca achizitii online de la comercianti internationali, in timp ce aproximativ jumatate dintre utilizatorii de smartphone au realizat plati prin telefon, arata rezultatele studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper pe 2017, dat luni…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Astazi, in cadrul reuniunii de lucru privind calitatea aerului, organizata,…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari – inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP conform News.ro . Aceasta este ”ocazia ultimei…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Casa de resedinta a cancelarului german Angela Merkel este departe de vilele opulente detinute de politicienii din Romania. Jurnaliștii care au descoperit locuința cancelarului remarca faptul ca in comparație cu casele unor funcționari rusi, „resedința” lui Merkel arata mai mult ca spațiu destinat muncitorilor,…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Anuntul a convins cel mai mare sindicat al pilotilor din Italia - ANPAC - sa suspende greva de patru ore planificata vineri, dar nu este clar daca si alte sindicate vor suspenda miscarile de protest planificate pentru saptamana viitoare in Irlanda si Portugalia. Investitorii urmaresc cu atentie…

- Ryanair se va confrunta in aceasta luna cu primele greve din istoria companiei, care risca sa se extinda din Italia in Irlanda si Germania, sindicatele din Europa intensificand presiunile ca operatorul aerian sa recunoasca reprezentarea organizatiilor independente, transmite Bloomberg.…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Explozia produsa la o statie de compresare a gazului din hub-ul de la Baumgarten (Austria) a ucis un om, a ranit alti 21 si a produs o unda de soc in intreaga Europa. Italia si Germania au resimtit din plin efectele acestui accident, declarand stare de urgenta. Pretul angro de productie a gazului a…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- GEFCO Romania, subsidiara Grupului GEFCO, extinde colaborarea cu Ford Motor Company, urmand sa asigure transportul pe calea ferata a vehiculelor Ford EcoSport produse la Craiova catre portul Constanta si catre pietele din Europa de Vest precum Germania, Italia si tarile din regiunea Benelux.…

- GEFCO Romania, subsidiara Grupului GEFCO, jucator global in logistica industriala și lider european in logistica automobilelor, anunța extinderea colaborarii sale cu Ford Motor Company in Romania. In contextul anunțului facut public recent de Ford Motor Company privind inceperea producției modelului…

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- Mercedes a vandut pe plan global 2,09 milioane de vehicule in perioada ianuarie-noiembrie 2017, un nivel record, datorita unui avans de 27,3% in China si de 7,3% in Europa, in timp ce in SUA livrarile au scazut cu 2%. "Mercedes a depasit pentru prima data pragul de doua milioane de vehicule…