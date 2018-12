Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Ianțu a ramas in memoria publicului ca personajul central din show-ul ”Vrei sa fi miliardar”. Acum nu mai imparte miliarde, dar modereaza o alta emisiune și se gandește zilnic sa emigreze in Sudul Spaniei. Nu se poate hotari sa o faca, pentru ca, spune el, e nevoie de oameni cu capul pe umeri…

- Regele Mihai I – pictura in biserica din satul Cotu Vaii, comuna Albești, Constanța Exista mereu in istorie evenimente pe care nimeni nu le poate explica. Regii si Reginele Romaniei s-au acoperit de notorietate, de respect si de glorie. Carol I a adus Independenta, luptand pe fronturile din Bulgaria…

- Se împlinesc 100 de ani (1918), de când regele Ferdinand I (1914-1927) emitea Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie si Decretul-lege de organizare provizorie a Transilvaniei, potrivit caruia serviciile publice ramâneau sub conducerea Consiliului Dirigent,…

- Metroul din București este cel mai puțin profitabil din regiune, comparativ cu alte state ale Europei de Est. Metrorex are cu 20% mai mulți angajați fața de structurile de transport similare analizate, iar salariul acestora este cu aproximativ 9% mai mare decat capitalele de referința care au linii…

- Locuitorii din Turda vor circula cu autobuze electrice. Primaria a semnat un contract pentru cumpararea a 20 de astfel de vehicule pentru transportul in comun. Primaria Turda a semnat contractul pentru achiziționarea celor 20 de autobuze nepoluante fabricate in Cehia, aceasta fiind prima achiziție…

- Prima liturghie oficiata in Catedrala Nationala din Bucuresti Catedrala Naționala în construcție. Foto Basilica. Catedrala Nationala din Bucuresti a fost sfintita, duminica, în prezenta a zeci de mii de credinciosi veniti din toata tara. Ceremoniile continua, însa, la…

- Evenimentul a beneficiat de prezenta unor distinsi membri ai administratiei americane, ai corpului diplomatic, jurnalisti, exponenti ai mediului academic, ai think-tankurilor americane, fosti oficiali din comunitatea de informatii a Statelor Unite ale Americii, precum si membri ai comunitatii romanesti.…

- 17 ministri ai Transporturilor n-au reusit, in 13 ani, nici macar sa repare un pod feroviar peste Arges construit in timp record de inginerii englezi, in secolul al XIX-lea. Incompetenta autoritatilor romane face ca toate trenurile care circula intre Bucuresti si Giurgiu, din 2005 incoace,…