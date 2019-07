Farul Constanta isi afla maine programul din Liga a 2-a

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai bine clasata vestica in sezonul trecut va efectua din nou cantonamentul de vara in afara Timisoarei. ASU Politehnica va pregati si urmatoarea editie a Ligii a II-a la Santamaria-Orlea, la fel ca in urma cu un an. Stafful a creionat principalele date ale verii. Astfel, printre adversarele alb-violetilor…

- FC Viitorul, care sambata a cucerit in premiera Cupa Romaniei la fotbal, a anuntat, marti, ca in cadrul programul de pregatire din aceasta vara va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara, cat si in strainatate. Medaliata cu bronz din acest sezon al Ligii I a programat vizita…

- FC Viitorul si a stabilit programul de pregatire din aceasta vara, in care va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara cat si in strainatate. Constantenii au programata vizita medicala la 13 iunie, iar pana la 17 iunie se vor pregati la Constanta. Intre 20 28 iunie, Viitorul isi va continua…

- Meciurile din etapa a 33 a penultima a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele: Sparta Techirghiol Farul Tuzla 1 2 la seniori 13 2 la juniori CS Mihail Kogalniceanu CS Cumpana 2 4 2 1 CS Lipnita Carvan Gloria Albesti 4 0 2 5 Stiinta Acalab Poarta Alba Axiopolis Cernavoda…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta sustine sambata, 25 mai, meciul din etapa a 37 a penultima a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare ultima clasata, Dacia Unirea Braila, echipa deja retrogradata.Meciul incepe la ora 11.00, iar oaspetii vizeaza victoria, care le ar aduce salvarea si matematica de la…

- Echipa SSC Farul Constanta joaca, deseara, de la ora 19.00, in deplasare, cu CS Mioveni, in partida de deschidere a etapei a 34-a a Ligii a II-a la fotbal. Aflata in batalia pentru evitarea retrogradarii, echipa antrenata de Petre Grigoras ocupa momentan locul 14 in clasament, cu 39 de puncte, si infrunta…

- Conducerea Asociatiei Judetene de Fotbal a decis sa modifice unele date de desfasurare a partidelor din Cupa Romaniei si din Liga a IV-a pe acest final de sezon. Astfel, returul semifinalelor Cupei Romaniei, faza a competitiei in care sunt angrenate formatiile Viitorul Liteni, Recolta Fantanele, ...

- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul jocurilor din cadrul etapei a 8-a, prima a returului play – out-ului ligii 1 Betano. Dunarea va juca la Calarasi impotriva celor de la Dinamo Bucuresti, meciul fiind programat sambata, 4 mai , de la ora 18.00.