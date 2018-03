Farmnatur si-a deschis portile pentru dumneavoastra! Descoperiti o gama variata de produse naturiste (Sanatate)

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) s-a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de marti 13, organizeaza in toate judetele tarii „Ziua informarii Preventive”. Desfasurate sub sloganul „Preveniti ghinionul”, avand ca logo pisica neagra, activitatile…

- Postul, intre detoxifiere și autopenitența. Psihologul Libertatea explica diferențele dintre motivele care fac oamenii sa renunța la carne, lactate, branzeturi și oua inainte de Paște. Postul pentru sanatate Postul pentru sanatate este un fel de dieta, un regim temporar, care are rol de disciplinare…

- Gestionarea relatiilor cu clientii este una dintre principalele provocari cu care se confrunta magazinele online. Daca ai o afacere online care are sute de vizitatori dar putine comenzi iar eforturile de marketing digital nu au dat rezultate atunci trebuie sa identifici cauzele. Iata principalii factori…

- Tratamentele naturiste care te scapa de sinuzita. Efectele se simt imediat Sinuzita este infectia membranei mucoase care captuseste interiorul foselor nazale si sinusurile. Cand membrana mucoasa se inflameaza, blocheaza drenajul fluidului din sinus spre nas si gat, determinand durere si presiune in…

- Dupa afaceri de 3,2 milioane lei in 2017, in crestere cu 15% fata de anul anterior, Complex Apicol Veceslav Harnaj tinteste publicul tanar cu o gama de cosmetice dedicata acestui segment, Apidermin Expert. Intrarea pe noul segment de piata reprezinta si o oportunitate pentru business-ul romanesc…

- Soluția perfecta pentru tot ce inseamna remodelare corporala și tratamente ce folosesc tehnologii inovative poate fi gasita și in municipiul Satu Mare, la Pearl Beauty Center. Pearl Beauty Center și-a deschis porțile vineri, 2 martie, intr-o locație eleganta, rafinata și cu mult stil. Pearl Beauty va…

- Trendul din ce in ce mai dezvoltat privind promovarea suplimentelor nutritive, a vitaminelor si mineralelor de sinteza (chimice) precum si falsa impresie, alimentata constant de materiale, articole de presa si marketingul agresiv cum ca aceste suplimente ne prelungesc viata, ne fac mai vigurosi si mai…

- În 2017, tehnologiile anti-phishing de la Kaspersky Lab au detectat peste 246 de milioane de încercari ale utilizatorilor de a accesa diverse tipuri de pagini de phishing. Dintre acestea, peste 53% au fost încercari de a accesa un site de tip financiar – cu 6% mai mult fața…

- Noul Samsung Galaxy S9 poate fi deja precomandat de la multe magazine partenere Samsung. Stim deja ca este unul dintre cele mai notorii branduri de pe piata, punandu-va la dispozitie foarte multe modele de smartphone-uri. Ele se gasesc la preturi destul de maricele, avand in vedere ca Samsung nu vine…

- Sistemul alimentar, pare a fi din ce in ce mai interesant, deoarece pe piața apar tot mai mulți competitori care doresc sa ofere cat mai multe beneficii prin produsele comercializate. Topfer insa iese in evidenta foarte usor, produsele sale sunt printre cele mai avantajoase de pe piața, și fie ca te…

- BMan, magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior.Cresterea business-ului BMan s-a datorat investitiilor in noile categorii de produse, in dezvoltarea serviciului de…

- Cea de a XVII-a editie a Targului Gaudeamus Craiova se desfasoara in perioada 28 februarie – 4 martie in incinta deja traditionala pentru sarbatoarea cartii – foaierul Teatrului National „Marin Sorescu“. Gaudeamus ii invita pe cei dornici de lectura la ...

- Stilul de viața modern este caracterizat de un ritm alert, iar noi suntem parca intr-o cursa contracronometru intre job, responsabilitațile casnice și hobby-uri. In acest context, suntem nevoiți sa gasim modalitați rapide prin care sa ne putem rezolva tot mai multe dintre atribuțiile de la serviciu…

- BMan, singurul magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare pe masura barbaților din România, a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fața de anul anterior. Creșterea business-ului BMan s-a datorat investițiilor…

- Tratamentele naturiste și leacurile babești sunt la mare cautare in zilele noastre. Tot mai multe mamici inlocuiesc clasicele tratamente cu produse farmaceutice cu leacurile din batrani și medicina naturista. Cu toții ne amintim cum bunica noastra gasea in casa oricand, la orice ora,…

- La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitesti au efectuat un numar de5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Dambovita si Giurgiu in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui…

- Cand vine vorba despre e-commerce, mai ales in cazul celor care isi doresc sa porneasca un business de succes pe Amazon, apar inevitabil si o multime de informatii nesigure. Astazi, cu ajutorul lui Alexandru Jurca, expert in business online, vom lamuri top 5 cele mai des intalnite mituri legate…

- Din dorința producatorilor de a vinde produse tradiționale și de calitate și vazand interesul cumparatorilor de a achiziționa aceste produse a rezultat ideea de realizare a unui portal de magazine online in care fiecare producator are posibilitatea gratuit de a prezenta și vinde produsele sale. Acest…

- Brico Depot continua sa ofere cele mai inspirate idei pentru proiectele de reamenajare a locuinței prin lansarea primului catalog disponibil exclusiv online. In urma unei selecții atente, bazata pe cele mai noi tendințe in design interior, clienții iși pot alege acum, mai rapid, produsele preferate…

- Livada cu Ceai, magazin de specialitate prezent in mediul online, intampina publicul larg cu o gama variata de ceaiuri, printre care și cele mai populare sortimente la ora actuala, ce prezinta beneficii deosebite pentru sanatate. Iata care sunt acestea și de ce sunt recomandate spre consum. Sunt disponibile…

- Magazinul online Vegis.ro si-a consolidat in 2017 pozitia pe piata online a produselor naturiste, bio, vegane si suplimente alimentare naturale, printr-o crestere de 32% a cifrei de afaceri fata de anul anterior. Cresterea cifrei de afaceri pana la 1.875.000 euro se datoreaza dinamicii pozitive a…

- Mihai Bucuroiu este un tanar antreprenor din Brasov care a mizat totul pe retailul online. In urma cu sase ani a pornit de la pasiunea sotiei pentru produsele naturiste si a lansat un magazin online pe aceasta nisa care acum vinde de 1.8 milioane de euro pe an.

- Magazinul a anunțat ca reducerile TOTUL LA 50% vor fi disponibile incepand de vineri , 9 februarie și vor continua pe toata durata weekendului pana in data de 11 februarie. Mii de romani au profitat de promotiile acestui sezon vizitand unul din cele 12 magazine NISSA sau achizitionand online…

- Fostul Papa Benedict al XVI-lea a transmis o scrisoare publica in care spune ca stare asa de sanatate se inrautațește și a transmis ca se afla intr-un ”pelerinaj spre Acasa”, referindu-se la plecarea dintre cei vi. Dupa ce mai mulți catolici au intrebat care este starea sa de sanatate, fostul papa a…

- Ph-online.ro si Art-Wear ofera 4 broșe-marțișor unicat, realizate de designerul Dorothea Cristescu. Produsele sunt lucrate manual cu multa migala si daruire, intregul catalog de produse putand fi rasfoit pe pagina de Facebook Art-Wear AICI. Pasii de urmat pentru a intra in tragerea la sorti: Like paginii…

- Multi oameni considera ca tehnologia din spatele bitcoin — blockchain va aduce in cele din urma transparenta in toate industriile. Acest lucru poate include orice, de la achizitii online simple la prevenirea traficului de fiinte umane. Una din aceste industii care ar putea fi revolutionata este piata…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania preia Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, se arata intr-un comunicat al institutiei de concurenta. Banca Transilvania este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele,…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui comunicat transmis in exclusivitate Sursa Zilei, procurorii DNA au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape…

- Claudia Stirbei este o tanara care a ales sa devina antreprenor in perioada maternitatii. Pornind de la nevoia personala, tanara a realizat ca exista o cerere reala pe piata si a lansat si gestionat un magazin online care vinde haine pentru femeile insarcinate, in valoare de 100.000 de euro pe an.

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Conceptul de „combinare a alimentelor”, numit și dieta Hay, a fost inventat in anii ’20 de catre medicul nutriționist William Hay pentru tratarea propriilor probleme de sanatate. Potrivit lui Hay, ar trebui sa mancam dupa regulile chimiei, ideea de baza pornind de la faptul ca proteinele, carbohidrații…

- Magazinul viitorului este realitate. La Amazon Go intri, cumperi si iesi, fara sa mai ai contact cu personalul de la casele de marcat. Testele s-au desfasurat peste un an de zile cu angajati ai companiei.

- Grabit de avansul pietei e-commerce din Romania, retailerul de materiale de constructii si gradinarit Hornbach si-a lansat deja magazinul online la noi in tara, desi compania anunta aceasta platforma abia in prima jumatate a anului.

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- Primul showroom de autoturisme, dedicat femeilor, s-a deschis in Arabia Saudita, la puțin timp dupa ridicarea interdicției de a conduce pe drumurile publice, potrivit BBC. Primele cliente potențiale au privit mașinile dintr-un mall din orașul Jeddah, așezandu-se la volan și au verificat sistemele de…

- Cel mai mare târg de electronice din lume si-a deschis portile la Las vegas. Daca pentru LG startul nu a fost cel mai fericit, celebrul robot Sophia a primit un cadou mult-asteptat - un corp.

- Profi Rom Food SRL, compania care detine lantul de magazine Profi, va deschide un market si in orasul Ticleni. Magazinul va functiona in centrul orasului, in locul supermarket-ului Succes. „Am inteles ca vor sa des...

- Aproximativ doua sute de galațeni, majoritatea vastnici, s-au așezat la coada, luni dimineața, ca sa-și achite taxele și impozitele locale din prima zi cand s-au deschis ghișeele. Deși aglomerația poate fi evitata prin folosirea unei aplicații on-line, cei mai mulți pensionari au spus ca nu știu sa…

- Aeroclubul “Alexandru Papana” Baia Mare si-a deschis portile pentru sezonul de zbor 2018. Inscrierile pentru disciplinele planorism si parasutism se vor face in perioada 8 Ianuarie – 2 Februarie 2017. “Pentru tinerii intre 15 si 23 ani cursurile teoretice si practice sunt subventionate 100%. Va asteptam…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM de vineri ca nu el a fost cel care a predat proiectul Legilor justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa. “Dumneavoastra, domnule presedinte,…

- "Sustin si sprijin orice medic care doreste sa munceasca in tara sa pentru pacientii romani si pentru sistemul nostru de sanatate. Insa Rezidentiatul este un concurs, nu un examen, avand o limita de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregatire a centrelor universitare si cu resursele financiare…

- Formulele tradiționale din domeniul sanatații pe baza de plante din Siberia și-au gasit locul pe piața internaționala. Facute din ierburi gasite in Siberia, aceste produse de sanatate și de ingrijire personala sunt concepute pentru a va oferi o alegere sanatoasa pentru produsele chimice pe care le gasiți…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). 'Printre produsele cele mai comandate/cumparate prin intermediul internetului…

- Romanii au facut cumparaturi online in valoare de circa 2,8 miliarde de euro, in acest an. Cele mai mari cresteri ale vanzarilor au fost inregistrate de Black Friday si inainte de sarbatori, dar tot in aceste perioade se inregistreaza si cele mai multe plangeri din partea clientilor legate de intarzierea…

- Cu cateva zile inainte de Craciun, barbații din Focșani primesc un cadou neașteptat. Se deschid in orașul nostru Outlet Louis Purple și Outletformens, locul care va deveni destinația favorita a barbaților cu stil din zona. Aici, barbații vranceni vor gasi moda de pe strazile din Paris,…