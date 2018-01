Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- Sute de palestinieni creștini au aruncat cu pietre și sticle de apa in vehiculul Patriarhului Ortodox Grec de la Ierusalim, Teofil al III-lea, in semn de protest fața de decizia instituției religioase de a vinde terenuri unor investitori evrei, informeaza agenția de știri Reuters, citat de cotidianul.ro.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters .

- Bloaja, unul dintre ultimele catune din Maramures ramase inca „nealterate” de civilizatie, de efectele muncii in strainatate ori exploatare turistica excesiva, a suferit recent „o schimbare de nume” si i se spune Izvoarele. Desi are doar vreo 15 case in total si nu toate locuite, satul are doua biserici:…

- Daca la tara, traditia colindelor se mai pastreaza inca nealterata, in orase in schimb, obiceiul incepe sa piarda tot mai mult teren. In plus, cetele de asa-zisi colindatori (cu preponderenta cei mai „tuciurii”) par sa urmareasca mai mult recompensele primite dupa una sau doua strofe fredonate…

- Ziua de 20 decembrie este cunoscuta sub numele „Ignatul porcilor”, cand multi romani, mai ales din mediul rural, conform unei vechi traditii, sacrifica porcul pentru masa de Craciun si celelalte sarbatori care urmeaza pana la Sfantul Ion. Tot in aceasta zi, creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul…

- Alexandra Tanasescu, mesaj din Lausanne Alexandra Tanasescu, corespondentul Pro TV la Lausanne, a descris pe pagina sa de Facebook atmosfera din jurul funeraliilor Regelui Mihai. “Ca om si jurnalist, am participat la multe inmormantari, dar aceasta este de departe cea mai trista. Si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reclamat marti o ”mobilizare mult mai puternica” in lupta impotriva incalzirii globale, inainte sa primeasca zeci de lideri la un summit care vrea sa infrunte provocarea finantarii insuficiente a luptei impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP. ”Fara…

- O cruce de argint veche de 350 de ani a fost furata din biserica monument istoric Sfantul Nicolae din municipiul Dorohoi, judetul Botosani, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, protopopul de Dorohoi, Stelian Ciurciun, care este si preot la aceasta biserica. Potrivit acestuia, furtul s a produs pe…

- Mos Nicolae le-a adus catorva valceni nu doar amenzi, ci si dosare penale! Oamenilor le-au placut atat de mult ornamentele instalate de primarie, incat le-au luat acasa. Numai ca localnicii au fost identificati cu ajutorul camerelor de supraveghere.

- CHIȘINAU, 30 nov — Sputnik. C.S. Pe data de 28 noiembrie creștinii au intrat în Postul Nașterii Domnului. În aceasta perioada este bine sa acordam mai mult timp rugaciunii pentru a putea învinge ispitele care ne îndeparteaza de viața duhovniceasca. © Photo:…

- Preotul Ion Dumitran, fost protopop de Buzau si paroh la Biserica "Sfintii Ingeri", a trecut la cele vesnice. Dumitran a fost preot paroh la Biserica "Sfintii Ingeri" din Buzau, pana sa vina la "putere" IPS Ciprian. A trecut la cele vesnice ieri, in urma unei comotii cerebrale.

- E doliu in cer și pe pamant. Azi, Stela Popescu este condusa pe ultimul drum, un drum fara intoarcere, iar mii de oameni si numeroase personalitati participa la inmormantare. Marea actita a teatrului romanesc a urcat sa joace alaturi de ingeri.

- Debutul Anului Centenarului in Salaj va fi marcat printr-un concert inedit, in cadrul caruia publicul va putea asculta melodii patriotice si din folclorul romanesc, combinate cu sunete electronice.

- Florin Iordache vrea ca toate proiectele cu incidența in Justiție sa treaca prin comisia speciala pentru legile justiției. Presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei a trimis luni Birourilor permanente reunite o scrisoare…

- O scrisoare deschisa formulata de un cetatean si adresata IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, circula pe Facebook. Reactia buzoianului, pe nume Mihai Nicolae, colaborator al Statiunii de Cercetare si Dezvoltare Legumicola Buzau, vine la scurt timp dupa ce a aparut informatia ca Arhiepiscopia…

- Pentru comunitatea parohiala din localitatea suceveana Neagra Sarului, comuna Saru Dornei, ziua de duminica, 12 noiembrie, a fost una deosebita. Inaltpreasfintitul Parinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a resfintit biserica in urma lucrarilor de restaurare incheiate recent.Credinciosi ...

- Sfantul Ioan Gura de Aur, arhiepiscop, teolog si predicator in secolele IV-V, in Siria si Constantinopol, este sarbatorit de creștini in data de 13 noiembrie. Ioan Gura de Aur este cunoscut pentru lupta impotriva antisemitismului, denuntarea abuzurilor de autoritate din Biserica si din Imperiul Roman…

- A fost din nou scandal duminica la Biserica “Schimbarea la Fata a Domnului" din Schit Oraseni, dupa ce o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor a vrut sa il prezinte enoriasilor pe noul preot paroh, delegat in locul fostului paroh, Ioan Ungureanu, care a fost caterisit in vara.

- In fiecare an, pe 11 noiembrie este praznuit in calendarul bisericesc Sfantul Mare Mucenic Mina, cunoscut si ca protectorul celor pagubiti. De altfel, la ceas de sarbatoare, credinciosii merg la Biserica "Sfantul Mina" din Bucuresti, unde se afla racla cu moastele muncenicului. Acolo, ei spun rugaciuni…

- Pe data de 11 noiembrie este praznuit Sfantul Mina. Este sfantul care ii ocrotește pe cred creștini și acesta mai poarta denumirea de ”Ocrotitorul celor pagubiți” Sfantul Mina este sfantul care ii ocrotește pe pagubiți, se arata grabnic ajutator celor nedreptațiți in procese și celor ce au pierdut ceva…

- De Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, biserica din Nisipari parznuieste hramul istoric. Cu aceasta ocazie au participat la slujba pr. Dr. Ioan Lupsac Ostap, pr iconom Preda Nicolae, pr. Gheorghe Pocora si Pr. paroh al parohiei Nisipari, Hangi Cristian. La sfarsitul slujbei, sub indrumarea profesorului…

- Aproape toate datele despre masacrul din Sutherland Springs, Texas, arata ca oribila crima in masa este rodul unei minți bolnave de ura impotriva comunitații pe care probabil ca o credea vinovata pentru ca il parasise nevasta.

- „Guvernul PSD o da in bara pentru a nu știu cata oara anul acesta! Guvernanții conduși din umbra de Dragnea iși fac jocurile, iar atunci cand au impresia ca romanii nu sunt atenți incearca sa introduca, mișelește, diferite masuri care sa ii scape de justiție. In calitate de cetațean, nu pot sa nu fiu…

- Un barbat a deschis focul intr-o biserica baptista din Sutherland Springs, Texas, duminica, relateaza presa americana. Potrivit BBC NEWS, cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 24 au fost ranite.

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) s-a sesizat dupa aparitia, pe o retea de socializare, a unui filmulet in care preotul Traian Mazare, de la Biserica "Sfintii Constantin si Elena" din Braila bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, subinspector…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, sa depuna flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost "coruptia ucide" si spunand ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa se faca mai mult impotriva coruptiei. Ambasadorul…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a sosit la sediul DIICOT, pentru a depune un denunt calomnios, impotriva lui Romica Parpalea, unul dintre martorii care apar in dosarul în dosarul lui Liviu Dragnea. Aceasta îl acuza de santaj.

- Ovidiu Cuncea, actor și fost prezentator de televiziune, a ajuns de nerecunoscut. Atat de schimbat este dupa ce a luat calea Bisericii. Pe Ovidiu Cuncea, telespectatorii din Romania și-l aduc aminte drept mustaciosul simpatic care i-a fost partener lui Dan Negru la emisiunea „Ciao Darwin” . De cațiva…

- In Europa, una din șase femei este diagnosticata cu cancer la san. Cancerul mamar aduce anual pe patul de spital aproape 9.000 de romance. Organizația Studenților Farmaciști(OSF) și Societatea Studenților Mediciniști din Craiova (SSM), in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica ...

- O noua etapa a razboiului declarațiilor dintre fostul premier al PSD, Victor Ponta și actualul lider al partidului, Liviu Dragnea. Dupa ce Ponta l-a acuzat pe fostul sau coleg ca l-a vazut și l-a auzit rugandu-se de Kovesi și Coldea sa-l scape de dosarul penal, Dragnea a negat orice intalnire. Ponta…

- Dupa Presedintie si Armata, Biserica este a treia cea mai de incredere institutie din Rusia, dar si una dintre cele mai prospere, in pofida ascetismului propovaduit de capul ei, Patriarhul Kirill al Moscovei si al Intregii Rusii. Cu toate ca le cere supusilor sai sa duca o viata curata, fara lux si…

- SANATATEA CLUJ-STEAUA CUPA ROMANIEI LIVE VIDEO DIGI SPORT Click aici pentru a vedea Sanatatea Cluj - FCSB Sanatatea Cluj si Steaua s-au mai intalnit in Cupa Romaniei si in toamna lui 2011, cand ros-albastrii s-au impus cu scorul de 4-0. Nikolic (min. 3), Prepelita (min. 31), Martinovic…

- Aproximativ 150 de persoane au protestat marți la aeroportul Leipzig-Halle impotriva deportarii planificate a unui numar necunoscut de afgani, informeaza dpa. Protestatari din Germania și refugiați din Afganistan s-au numarat printre cei care purtau pancarte cu inscripția…

- Primaria comunei Scheia se pregateste de nunta. Un numar de 19 „cupluri de aur” isi vor reinnoi juramintele in cadrul unei ceremonii care va avea loc duminica, 29 octombrie, incepand cu ora 12 la Biserica „Sf. Ilie” ctitorie a lui Stefan cel Mare. Aici se vor aduna toti preotii din comuna pentru a…

- PMP este categoric impotriva split TVA și a taxei de solidaritate, a declarat, luni, președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, afirmand ca "Guvernul este in plin haos". "Observam ca Guvenul este în plin haos. Suntem categoric împotriva split TVA și credem…

- Mii de manifestanti au defilat duminica la Berlin pentru a protesta impotriva intrarii in parlament a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), relateaza France Presse.Agitand pancarte cu sloganuri "Stop AfD!" si "Inima mea bate pentru diversitate", manifestantii au…

- Ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, a declarat, joi, în cadrul Business Development Conference de la București, ca în aceasta parte a lumii nu exista partener mai puternic al Statelor Unite decât România. Hans Klemm a precizat ca, în calitate…

- Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a lansat miercuri un program global, pentru care ar avea nevoie de 98 de milioane de dolari, pentru a lupta impotriva unei infecții care amenința culturile de banane, informeaza AFP. Aceasta maladie "reprezinta un…

- O puternica explozie a spulberat in noaptea de marți spre miercuri intrarea și o parte din fațada comisariatului de poliție din Helsingborg, in sudul Suediei, atac legat probabil de criminalitatea organizata, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Deflagrația a avut loc la puțin…

- Peste 500 de oameni, din care in jur de o suta preoti veniti din tot judetul, i-au condus ieri pe ultimul drum pe preotul Petru Gavril si pe fiica sa Anisia, in varsta de 6 ani, morti in groaznicul accident de sambata trecuta de la Cornu Luncii.Biserica noua din Lamaseni, unde preotul a slujit din ...

- Fiul jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa luni dupa ce o bomba plasata sub mașina sa a explodat, acuza guvernul maltez de complicitate. Baiatul spune ca jurnalista a fost omorata pentru ca a demascat cazurile de corupție de la nivel inalt. Fiul jurnalistei Daphne Caruana Galizia acuza guvernul…

- Fortele de securitate ale kurzilor din Irak au afirmat ca Bagdadul va plati ''un pret greu'' pentru operatiunea sa impotriva orasului Kirkuk, aflat sub control kurd, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Peshmerga (combatantii kurzi) au acuzat de asemenea o factiune a unuia dintre cele doua principale…