Farmec: Ne asteptam la cresteri de 30% a vanzarilor de Black Friday

Stiri pe aceeasi tema

- Compania a anuntat ca aceasta campanie va fi organizata in 131 de magazine din 93 de orase ale Romaniei, precum si online. Pentru editia din acest an, a opta din istoria companiei, vor fi disponibile peste 70.000 de televizoare, 50.000 de telefoane, 230.000 de electrocasnice mari si mici, precum si…

- Retailerul Flanco organizeaza campaia Black Friday in perioada 26 octombrie – 19 noiembrie, sustinand ca va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse, in 131 de magazine din 93 de orase, precum si online.

- Campania "Salvati Rosia Montana" a realizat interventia societatii civile in procesul de arbitraj deschis, la Centrul International pentru Disputarea Investitiilor (ICSID), de Gabriel Resources impotriva statului roman, prin care compania miniera solicita daune de 4,4 miliarde de dolari,…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunta ca reteaua celor 16 magazine de brand Gerovital a inregistrat o cifra de afaceri de peste 13 milioane de lei (2,8 milioane euro), in doar 2 ani de la infiintare. De la inceputul anului 2018, au...

- WatchShop.ro, cel mai mare magazin online de ceasuri originale din România, aniverseaza 9 ani de prezența pe piața și anunța campania de reduceri „Olimpiada Zilelor WatchShop”, cel mai mare eveniment de vânzari de pâna acum, dupa Black Friday. Campania se deruleaza…

- USR Cluj a depus, miercuri, la Primaria Cluj-Napoca, peste 33.000 de semnaturi adunate din municipiu pentru campania "Fara penali in functii publice", din totalul celor circa 51.000 de semnaturi stranse in judet. "Este vointa clujenilor care vor sa schimbe ceva in Romania. Primaria va valida…

- Farmec, cel mai important producator român de cosmetice, încheie primul semestru al anului 2018 cu o cifra de afaceri de 116 milioane lei (aproximativ 25 milioane Euro) și raporteaza o creștere de 10% fața de aceeași perioada din 2017. La avansul…

- Echipa de handbal Corona Brasov incepe seria jocurilor amicale. Dupa o perioada de o luna in care antrenorii au imbinat antrenamentele fizice cu cele tehnico tactice, Corona va participa vineri si sambata, la un turneu amical la Ramnicu Valcea, acolo unde vor juca in compania echipelor Danubius Galati,…