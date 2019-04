Farmec a ajuns in 2018 la o cifra de peste 236 milioane lei. Care au fost cei trei piloni de dezvoltare pe care a mizat compania

Care este suma pe care TVR o va plati anul acesta pentru Cerbul de Aur

Televiziunea publica are alocati aproximativ 5.9 milioane de lei (circa 1,2 milioane euro) pentru editia din acest an a festivalului Cerbul de Aur, dupa cum a precizat institutia. Suma este mai mare decat cea raportata de presa in privinta... [citeste mai departe]