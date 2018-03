Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj a decis ca cele 11 persoane arestate in lotul ”farmaciștilor online”, din care patru erau șefi rețelei, trei farmaciste, și alte patru persoane care susțineau vanzarea de medicamente, sa fie eliberați din arest.

- Anna Horvath, fosta viceprimarița UDMR de la Cluj-Napoca, a fost condamnata la inchisoare cu executare, pentru trafic de influența și spalare de bani. Sentința a fost data de Curtea de Apel Cluj vineri dimineața: doi ani si opt luni de inchisoare cu executare. Fodor Zsolt, inculpat in același dosar,…

- Este vorba despre o femeie de 68 de ani din judetul Bihor, o alta de 77 din Arad si un babnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele trei persoane aveau si alte probleme medicale si nu erau vaccinate. De la deputul sezonului 2017-2018, au murit 107 de persoane din cauza virusului gripal. Ministrul…

- La termenul de marti din dosarul ANRP, in care fosta sefa DIICOT Alina Bica este judecata pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, avocatii acesteia au cerut din nou acceptarea la dosar de noi probe care sa dovedeasca imposibilitatea de deplasare a clientei lor. Spre deosebire de instantele…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- Inca o decizie definitiva in dosarele din contencios administrativ privind alocarea traseelor publice de calatori in judetul Alba. Curtea de Apel Cluj a dat hotarare favorabila Consiliului Judetean Alba, in procesul cu Arion Trans SRL Alba Iulia. Este vorba despre cauza in care firma cerea despagubiri…

- Incidentul s-a petrecut duminica dimineața, in jurul orei 5, peste drum de Catedrala Mitropolitana, in zona unui fast-food. Polițiștii au fost sesizați ca acolo ar fi izbucnit un scandal intre doua grupuri. La fața locului oamenii legii au identificat opt persoane, printre care și doua femei.…

- Judecatorul Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj considera, ca, în urma aparitiei în presa, în mod repetat, a unor stenograme si interceptari din dosarele penale ale DNA, are de suferit prezumtia de nevinovatie în special în ochii cetateanului obisnuit. Într-un…

- Justitia din Romania e zguduita din temelii. O cunoscuta judecatoare face afirmatii extrem de grave. Asa zisul 'Stat Paralel' este blamat de catre judecatoarea Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj. Aceasta trage un senal de alarma si spune ce s-ar intampla printre magistrati, anunta mediafax.Citeste…

- Luni, 05 Martie 2018, ora 11:00, asociația noastra, in calitate de reclamant, va invita la Curtea de Apel Cluj, camera 38, unde va avea loc procesul cu Autoritatea Națioanla Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Animalelor privind structura greșita a codului de microcip (a transponderului). Read…

- Curtea de Apel Cluj a decis ca cei 11 clujeni arestați preventiv , la cererea procurorilor DIICOT, sa ramana in arest preventiv inca 30 de zile, perioada in care anchetatorii trebuie sa mai adune probe.

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj a vorbit despre posibilitatea președintelui Klaus Iohannis de a refuza cererea de revocare a șefei DNA, acuzand-o pe Monica Macovei ca ar fi facut legea in așa fel incat „orice procuror incomod sa fie revocat din fruntea DNA-ului din pix de ea”.

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…

- Peste 26.000 de persoane au semnat o petitie pe internet prin care ii solicita presedintelui Romaniei sa nu o demita din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnule Iohannis, noi cetatenii, va cerem sa nu cedati presiunilor PSD ALDE si sa nu o revocati pe Codruta Kouml;vesi din functia de procuror…

- Procurorii DIICOT Valcea au anuntat dispunerea de arest pentru 24 de ore a inculpatilor Preda Viorel Bogdan si Neagu Ioan Lucian sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional, fals material in inscrisuri oficiale si spalare de bani. Procurorii sustin ca grupul condus de cei doi ar fi prejudiciat…

- Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) solicita Guvernului inființarea unei unitați speciale pentru proiecte mari de infrastructura. Noua structura ar trebui sa se asigure ca marile proiecte de infrastructura sunt și derulate. Persoane cu cea mai inalta calificare profesionala ar trebui sa…

- Curtea de Apel Cluj a dat, ieri, o sentința definitiva in dosarul “meningita”, cauza in care Spitalul Județean de Urgența Zalau (SJUZ) este facut raspunzator de complicațiile aparute in urma unor infecții nosocomiale survenite la patru pacienți care au fost supuși unor intervenții chirurgicale in cadrul…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania preia Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, se arata intr-un comunicat al institutiei de concurenta. Banca Transilvania este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele,…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, luni,…

- Ministrul Justitiei, Alexandru Tanase, cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sanctionarea unui judecator pentru mentinerea abuziva in arest a unei persoane. Tanase ar fi luat aceasta decizie dupa ce un avocat ar fi semnalat abuzul respectiv comis de catre judecator.

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean...

- Ancheta „farmaciștilor online”, arestați la Cluj, a fost demarata de autoritațile americane de la Agenția Americana Antidrog (DEA) cu cinci ani inainte ca procurorii DIICOT sa acționeze. Tribunalul Cluj a hotarat arestarea preventiva a 11 persoane și plasarea altor trei in arest la domiciliu

- NEWS ALERT Inchisoare cu executare pentru fostul presedinte CJ Cluj. Decizie definitiva Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj,Horea Uioreanu,a fost condamnat, miercuri, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa…

- Reprezentantii Curtii de Apel Cluj au declarat, miercuri, ca în cazul lui Horea Uioreanu a fost schimbata încadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani în tentativa de spalare de bani. ”Curtea de Apel Cluj a pronuntat sentinta în cazul recursului…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei. Marti, au fost efectuate 22 de perchezitii…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Dupa 2 ani de nedreptate, Curtea de Apel Cluj a decis: Controlul judiciar impus primarului Catalin Cherecheș anulat definitiv Tribunalul Cluj a decis in urma termenului de saptamana trecuta, cand s-a depus expertiza tehnica prin care s-a constatat de catre unul dintre cei mai prestigioși experți…

- In aceasta a patra zi a saptamanii, seful statului si-a pus semnatura pe trei decrete vizand magistrati. E important de mentionat faptul ca in toate cazurile este vorba despre eliberari din functie pentru unul si acelasi motiv: pensionarea. Din cate s-a transmis din directia Cotrocenilor, masurile ii…

- “Imaginile pe care le aveti în aceste zile cu cei care conduc orasul, cu cei care sunt parte din aceasta comunitate, sunt paradele, parade militare la care mi-am propus sa nu particip în mandatul meu de deputat pentru ca s-ar putea sa stau în fotografie cu oameni care au sustinut,…

- O tanara l-a dat in judecata acuzandu-l ca a santajat-o in mai multe randuri. I-a cerut 1.000 de euro pentru a nu publica mai multe fotografii indecente in mediul virtual. Barbatul a fost gasit vinovat si condamnat initial la 5 ani de inchisoare. A facut recurs insa pedeapsa finala data de…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost eliberat de judecatori sub control judiciar, dupa ce acesta fusese reținut, joi, de procurorii DNA pentru trafic de influența. Instanța Tribunalului Bacau a decis, vineri, eliberarea lui Ionel Arsene, respingand cererea procurorilor DNA de…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- Controversatul medic Mihai Lucan a ajuns în aceasta dimineata la Curtea de Apel București, acolo unde se judeca cererea de arestare. Procurorii antimafia îl vor dupa gratii pe chirurgul acuzat ca a devalizat Institutul de Transplant Renal din Cluj Napoca.

- Mihai Lucan a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul…

- În prezent, ne conectam în conturi online tot timpul – pentru transferarea banilor între conturi bancare, cumparaturi online, verificarea starii vremii sau rezervarea unui taxi. Dar daca deodata nu te mai poți conecta în contul de care ai nevoie, în momentul în…

- Avocatul general Melchior Wathelet, de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a depus joi, 11 ianuarie, concluziile in speta „Coman-Hamilton“. Cuplul gay format dintr-un cetatean roman si unul american a cerut statului roman recunoasterea statutului de „soti“ dobandit in Belgia, pentru a putea…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- ”Sunt uluit! Am primit acum o veste care îmi zdruncina foarte serios încrederea în seriozitatea structurii centrale DIICOT.Din informatiile pe care le-am primit de la un medic care locuieste lânga sediul DIICOT din Bucuresti, acesta mi-a marturisit ca l-a vazut ieri…

- Un puternic incendiu a izbucnit aseara la Curtea de Arges, in zona coloniei de unguri. Mai multe baraci au fost cuprinse de flacari, misiunea pompierilor fiind una foarte grea. Zece persoane au fugit din calea flacarilor, noua adulti si un copil. Dupa o interventie ce a durat mai bine de doua ore,…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, cei care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul unei scrisori deschise publicate pe blog-ul…