- Epidemia de holera din Zimbabwe s-a raspandit din capitala Harare in mai multe regiuni ale tarii provocand pana in prezent moartea a 24 de persoane, potrivit unui nou comunicat oficial publicat joi, care semnaleaza totodata o penurie de medicamente, relateaza AFP. Precedentul bilant informa despre 21…

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 253.000 de angajati la finalul primului semestru din 2018, o crestere usoara cu 3.000, comparativ cu finalul anului precedent, conform unei analize Cushman & Wakefield Echinox. Ţinând cont de…

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost transportata la spital dupa ce, joi, a fost accidentata de un tir in zona strazii Doamna Ghica din Capitala, iar primele cercetari arata ca aceasta ar fi traversat neregulamentar. Traficul este restricționat in zona, scrie Mediafax. O femeie in varsta de 60 de…

- Peste 20.000 de angajati se vor muta, din aceasta toamna, in cladiri noi de spatii de birouri, in contextul in care, in a doua partea a acestui an, vor fi livrati 188.000 de mp, potrivit unei estimari realizate de catre compania de consultanta...

- N-au putut imparti drumul si s-au luat la pumni si picioare. Este isprava a doi soferi care s-au sicanat in trafic. Acestia s-au luat la bataie chiar in mijlocul strazii Ismail din Capitala.

- O ambulanta care circula pe Soseaua Petricani, dinspre Pipera catre bulevardul Lacul Tei, pe sensul opus de mers, cu semnalele optice si acustice in functiune, a acrosat un motociclist care circula pe banda a doua, anunta Brigada Rutiera a Capitalei. Motociclistul a fost transportat la spitalul Floreasca,…

- In Pipera Sud exista o diferența intre ceea ce vor companiile și ceea ce isi doresc angajații acestora, arata un studiu realizat de compania IHS Romania. Potrivit cercetarii exista, de asemenea, o diferenta foarte mare si in ceea ce privește productivitatea zonei si investitiile publice. Cercetarea…