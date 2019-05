Stiri pe aceeasi tema

- La Arad, dupa puncte. Sau, in cel mai rau caz, dupa un punct. Aerostar abordeaza meciul de azi, cu UTA, din etapa a 35-a, cu speranța unui rezultat favorabil, care sa-i permita sa-și continue cursa pentru salvarea de la retrogradare. Cu un moral bun dupa victoria de runda trecuta, contra lui ACS Poli…

- In cinci din cele șase jocuri disputate in 2019, Aerostar a primit gol in ultimele zece minute Un 2019 nefast pentru Aerostar. Cel puțin pana acum. In cele șase jocuri de campionat disputate in acest an, „aviatorii” au luat doar patru puncte. Și niciunul in ultimele trei partide. Cifrele cad grele precum…

- Mai intai, cele bune. Se joaca de la ora 15.00. Ora la care s-a disputat și meciul de runda trecuta, de la Timișoara, caștigat de Aerostar cu 2-1 contra celor de la ASU Politehnica. Altfel spus, un atu. De data aceasta, „aviatorii” evolueaza pe teren propriu: clar, un alt avantaj. Vor avea in schimb…

- Sambata se joaca Aerostar – Universitatea Cluj. Nu e un derby. Mai degraba o premiera. Și, intr-un fel, o intoarcere in timp. Ultima vizita a „șepcilor roșii” clujene in Bacau s-a petrecut cu fix 20 de ani fara o zi. Concret, pe 17 martie 1999. Atunci, „U” se afla in Liga I. La fel ca […] Articolul…

- Inregistrarea ca persoana fizica autorizata (PFA) este una dintre cele mai facile și accesibile modalitați prin intermediul careia un antreprenor poate desfașura o activitate economica. Cu toate ca alegerea unei forme de organizare potrivite pentru a incepe o afacere profitabila este dificila pentru…

- S-a dus cu iarna. E vreme de primavara, vreme de…fotbal. Sambata, Aerostar disputa primul meci de acasa din 2019. Adversara? Energeticianul, adica echipa in fața careia „aviatorii” au de luat o revanșa dupa acel 3-4 pirotehnic din tur. Aerostar se prezinta in fața propriilor suporteri dupa un alt meci…

- Vineri se reia campionatul Ligii a II-a la fotbal. Aerostar il reia de pe locul 15, primul care garanteaza salvarea de la retrogradare. Și-l reia cu un meci pe terenul Chindiei Targoviște. Acolo unde „aviatorii” se vor prezenta cu un lot serios remaniat in inter-sezon. Achiziții in toate compartimentele,…

- Fiii satului Galbeni, din comuna Nicolae Balcescu, au marcat aniversarea a 321 de ani de atestare documentara a localitații lor. Evenimentul a avut loc la clubul Școlii Gimnaziale „Martin Benedict” intr-o maniera inedita, conceputa și orchestrata de regizorul Ion Coșa, fiu al satului, care impreuna…