Fargo Rock City – cea mai buna carte dedicata trupelor rock Scrisa de americanul Chuck Klosterman, cartea a fost publicata pentru prima oara in 2001 de Scribner și reprezinta o adevarata istorie a muzicii Heavy Metal din anii 1980 - 1990. Comentariile din text sunt intercalate adesea cu amintirile scriitorului din perioada sa de maturizare ca fan al muzicii Heavy Metal, in Wyndmere, Dakota de Nord si Akron, Ohio, orașul in care se afla Universitatea Dakota de Nord. Desi principala povestea a carții este reprezentata de fragmentele autobiografice ale autorului, vei gasi in randurile scrise foarte multe informații despre trupele rock care au cunoscut succesul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- La data de 23.03.2018 procurorii D.I.I.C.O.T Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ion Catalin si Popa Sergiu Paul pentru savarsirea infractiunilor de trafic si consum illicit de droguri de risc si mare risc si introducere in tara de droguri de risc.…

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din Straja, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu, luni seara, in baza unui mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de inchisoare, in regim de detenție. Ionel Patraucean a primit condamnarea intr-un dosar de trafic de droguri, insa in condițiile in care ...

- Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a cumparat in mai multe randuri droguri din Germania, plata marfii fiind facuta cu bitcoin, prin reteaua Darknet.

- Tanarul are 24 de ani, iar magistrații de la Tribunalul Caraș-Severin au emis pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru trafic de droguri. Traficantul a fost depistat de Polițiștii Secției 3 din Timișoara. „Pe numele acestuia, Tribunalul Caraș – Severin a…

- Sase persoane trimise in judecata si condamnate, in prima instanta, in dosarul celei mai mari capturi de cocaina din Romania raman in arest. Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Totodata, magistratii au respins, ca nefondate, cererile de revocare si de…

- Un tanar din Zalau si doi din Mesesenii de Jos au fost condamnati, zilele trecute, de catre magistratii Tribunalului Salaj intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit minutei instantei, Gonczi Lorand Levente (21 de ani) a primit doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe durata unui…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Untul de cacao este extras din boabele de cacao, care sunt bogate in grasimi naturale, au o textura cremoasa si un miros dulce. Untul de cacao este folosit pe scara larga sub diferite forme, mai ales in industria cosmetica, unde este considerat cel mai bun ingredient pentru piele.

- O grupare de traficanți de droguri a fost destructurata in urma a 13 percheziții facute in municipiile Reșița, Caransebeș și Lugoj, din județele Caraș-Severin și Timiș. La percheziții au ridicate 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. In 28 februarie, polițiștii Serviciului…

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- Un barbat de 61 de ani din Vaslui a fost arestat vineri, 23 februarie, de judecatorii Tribunalului Vaslui sub acuzatia de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc. Dupa gratii a ajuns si fiica acestuia in varsta de 37 de ani.

- O grupare specializata in trafic de droguri a fost destructurata de PCCOCS si ofiterii Directiei Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații.Membrii gruparii au fost retinuti in urma unor perchezitii desfasurate la domiciliile acestora.

- In data de 16.02.2018, cu ocazia unei actiuni organizate si executate de catre politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala pentru asigurarea si mentinerea unui climat de normalitate pe mijloacele de transport in comun, a fost depistat un barbat care detinea asupra sa o materie vegetala…

- Metallica a lansat o noua colectie de haine si incaltaminte impreuna cu compania Vans, aceasta fiind cea de-a treia colaborare dintre trupa de rock americana si celebrul brand sport, informeaza nme.com.

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor din Zalau au fost aretați preventiv. La data de 13 februarie a.c.,…

- Poliția britanica a destructurat, in estul Angliei, o rețea de sclavie moderna, trafic de persoane și droguri, scrie tvr.ro.Au fost salvate 36 de victime.La operațiune au participat 180 de ofițeri de la crima organizata.

- TRAFICANTI… Doi tineri banuiți de trafic cu hașiș și marihuana au fost saltați de mascați, in urma unor descinderi efectuate in municipiul Vaslui de procurorii DIICOT, insoțiți de polițiștii Serviciului de Acțiuni Speciale. Unul dintre cei reținuți este Alexandru Teletin, poreclit Babuinul, angajat…

- Andrei Muscalu, tanarul de 23 de ani care, duminica seara, si-a omorat cu sange rece unchiul si a desfigurat-o pe sotia acestuia, a fost internat intr-un spital de neuropsihiatrie din Buzau. Medicii de aici il vor supune unor analize pentru a depista daca este dependent de droguri, asa cum sustin apropiatii…

- Dezamagirile in dragoste, notele mici la școala sau dorul de parinții plecați la munca in strainatate sunt doar cateva dintre motivele pentru care zeci de copii din județul Timiș ajung la Centrul Regional de Toxicologie Pediatrica din cadrul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. “Unul din…

- Anca Lupeș, un nume cunoscut in lumea muzicala din Romania, a fost invitata sa participe intr-un juriu internațional de experți, la preselecțiile pe care germanii le organizeaza pentru a-și desemna reprezentanții la Eurovision. Romanca face parte dintr-o companie selecta, alaturi de oameni de showbiz…

- Varsta de debut in consumul de droguri in judetul Galati a crescut de la 13 ani in 2016 la 16 ani in 2017, canabisul fiind principalul drog consumat in zona, se arata in raportul de evaluare pe anul trecut al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CRPECA) Galati, prezentat…

- Aventura unui tanar in varsta de 21 de ani din Alba in domeniul traficului de droguri a fost curmata brusc dupa ce a postat pe Facebook poze cu tigari din cannabis. A fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru cultivare si trafic de droguri de risc. Tanarul a vrut sa treaca la trafic…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit Daily Mail ,…

- Doi ani de inchisoare cu suspendare și munca in folosul comunitații a primit Beniamin Meteșan, tanarul de 21 de ani care a incercat sa-și dezvolte o afacere cu droguri in zona Intregalde. Beniamin sau Beleaua, cum se autointituleaza, se va afla sub supraveghere timp de trei ani și va trebui sa declare…

- In urma cu ceva ani, Demi Lovato, actrita din serialul Sonny With a chance, a cucerit publicul din Romania si din intreaga lume. In prezent, Lovato este una dintre cele mai populare vedete din Statele Unite, ea fiind recunoscuta pentru frumusetea ei.

- Secret Base a anunțat Streets of Red: Devil’s Dare Deluxe, – un “permadeath multiplayer horror beat’em up” care va sosi pe PlayStation 4 și Switch din 27 februarie la prețul de $8.99. The post Streets of Red: Devil’s Dare Deluxe anunțat pentru PlayStation 4 și Switch appeared first on ComputerGames.ro…

- Poliția Romana, prin intermediul structurilor de combatere a criminalitații organizate, a efectuat, anul trecut, aproape 1.500 de acțiuni operative și 4.500 de percheziții, in urma carora au fost destructurate aproximativ 180 de grupari infracționale organizate. Structurile de combatere a criminalitații…

- Un prim pas pe care il poate face orice cetatean in combaterea consumului de stupefiante, fenomen care a luat amploare in judetul nostru, este implicarea, este de parere deputatul PSD de Buzau Ionela Dobrica, presedinte al organizatiei judetene a Tineretului Social Democrat. Ea afirma, intr-un comunicat…

- Condamnat pentru trafic de substanțe psihoactive, depistat de polițiști in timpul unei acțiuni. In timpul unei acțiuni pentru depistarea persoanelor urmarite, polițiști de investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au reținut un localnic de 28 de ani, pe numele caruia Tribunalul Prahova…

- Prieteni de multa vreme și co-staruri in „Revenant”, Tom Hardy și Leo DiCaprio au pus un pariu in urma cu doi ani pe care Tom avea sa-l piarda. Sunt prieteni foarte buni și dincolo de micile ecrane Potrivit unui articol din „Esquire”, cei doi actori au pus un pariu pe nominalizarea la Premiile Oscar…

- • Dupa ce acum o saptamana un tanar a murit in urma unei doze de substanțe inca necunoscute Avem consumatori cu gramada, dar nu avem dealeri mari de droguri, ci doar persoane care ajung in atenția autoritaților competente doar daca sunt „turnați“ de cei prinși cu substanțe interzise. Cu alte cuvinte,…

- Explozia unei bombe vizând un post de politie s-a soldat cu 24 de persoane ranite usor, sâmbata, în provincia Esmeraldas, în nordul Ecuadorului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat ca…

- La doar șase luni de cand i-a adus pe lume pe gemeni, cantareața R&B, Beyonce, in varsta de 36 de ani, a marturisit ca iși mai dorește un alt copil. O sursa apropiata cuplului Beyonce-Jay Z a declarat ca pe Queen B a apucat-o un fel de “febra de a face copii”

- O rețea infracționala care distribuia medicamente supuse controlului special, in special in S.U.A., a fost destructurata prin acțiuni ale forțelor de poliție in colaborare cu faimoasa organizație americana D.E.A. In ancheta sunt implicate și diverse farmacii din Cluj-Napoca și Bistrița.

- Cinci tineri, cu varstele cuprinse intre 19 si 21 de ani, au fost retinuti de politie in timp ce consumau droguri in scara unui bloc de locuit din sectorul Ciocana. Cei cinci indivizi s-au dovedit locuitori a Capitalei.

- Plasat in arest la domiciliu de catre magistratii salajeni, Florin Enghes, fratele lui Emil Enghes, DJ-ul dejean arestat in noiembrie 2017 pentru trafic de cannabis, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Curtii de Apel Cluj. Instanta superioara a admis vineri, 19 ianuarie, contestatia…

- Rezultatele analizelor toxicologice efectuate in dosarul celor doi politisti implicati in agresiunea de marti seara, dupa petrecerea de bilant a institutiei la care lucreaza, i-au determinat pe procurorii DIICOT sa demareze propria ancheta.

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, a criticat, intr-un discurs rostit cu ocazia Zilei Culturii Nationale, neajunsturile sistemului de educatie din Romania care este responsabil de faptul ca 40% dintre tineri sunt analfabesi social si functional.

- Judecatorii Tribunalului Gorj au decis, luni, ca toți cei noua tineri arestați la finele lunii decembrie sub acuzația de trafic de droguri și efectuare fara drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive sa ramana in arest cel puțin pana pe 19 februarie. …

- Un politist din Timis a fost lovit cu masina, in timpul unei misiuni pentru prinderea membrilor unei retele de trafic de droguri, actiunea fiind organizata in flagrant. Trei barbati au fost retinuti, vineri, de procurorii DIICOT, in acest caz.

- Un barbat in varsta de 45 de ani, cetațean strain, a fost prins cu droguri in buzunar la intrare in Judecatoria Brașov. Jandarmii aflați la punctul de control-acces in sediul instanței, și-au dat seama ca barbatul nu este intr-o stare buna, astfel ca i-au facut control corporal, iar intr-un buzunar…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Echipa show-ului „Dr. Phil”, prezentata de Phil McGraw, cel mai bine platit prezentator de televiziune din lume in acest an, a fost acuzata de un fost invitat ca i-a pus la dispozitie droguri si alcool, inainte ca el sa vorbeasca in platou despre dependenta lui de aceste substante. Echipa emisiunii…

- „Toate miturile despre noi sunt adevarate!“, spune fostul model care ii este alaturi chitaristului de peste trei decenii, in ciuda consumului lor aproape fatal de droguri. „Dar ne-am salvat reciproc…“, conchide tot Prima Doamna a rockului. Tata strict. In ciuda vietii nebune de star rock, Keith, fost…