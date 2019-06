Stiri pe aceeasi tema

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- Regatul Unit pare sa se indrepte spre o iesire dura din Uniunea Europeana (UE) dupa avansul devastator al formatiunii Brexit a populistului Nigel Farage in alegerile europene, in care votantii au sanctionat marile partide dupa esecul in ce priveste concretizarea "divortului" de Bruxelles, scrie luni…

- 'Demisia anuntata de premierul britanic este un gest asteptat, predictibil si necesar. Demisia efectiva va interveni in iunie, insa anuntul s-a facut nu intamplator inainte de ziua de 26 mai, inainte de alegerile europene la care Marea Britanie va participa, chiar daca prezenta europarlamentarilor…

- Politia britanica a anuntat marti ca a fost inculpat barbatul care a aruncat cu milkshake asupra lui Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, relateaza agentia Reuters. Farage, unul dintre politicienii de frunte din campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a fost stropit din cap…

- Incidentul a avut loc luni, in timp ce Nigel Farage se afla intr-o vizita electorala in orașul Newcastle din nordul Angliei. Liderul Partidului Brexit a fost lovit cu un milkshake de catre un protestatar, potrivit theguardian.com. Nigel Farage vorbea cu alegatorii, iar un barbat s-a apropiat de el și…

- Mii de britanici s-au adunat in fata Parlamentului, in aceasta dupa-amiaza, in ziua in care Marea Britanie urma sa paraseasca initial UE. Aceștia se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar acum flutura steaguri UE, scandand "Iesire inseamna Iesire", "La revedere UE" sau „Iesire…

- Nigel Farage, o voce reprezentativa a taberei „Leave“, care pledeaza pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), a inceput sambata un mars de 430 de kilometri catre Londra in vederea denuntarii unei „tradari“ in Parlamentul britanic a rezultatului referendumului din iunie 2016.

- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Referendumul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si alegerea lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA au fost doua evenimente socante care ne-au facut sa ne intrebam daca Europa poate face fata provocarilor…