- Nigel Farage, fostul lider al Partidului pentru Independenta Marii Britanii (UKIP, eurofob), a criticat vineri "atacul continuu" la adresa presedintelui american Donald Trump din partea presei si a democratilor si a pariat ca liderul de la Casa Alba va castiga un nou mandat, a informat EFE. "Se pare…

SUA si China sunt pe punctul de a semna "un acord istoric" care ar urma sa constranga Beijingul sa taie subventiile pentru intreprinderile de stat, a declarat joi un consilier al Casei Albe, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Donald Trump a criticat, joi, in Vietman, audierea fostului sau avocat in timpul summitului dintre presedintele SUA și liderul nord-coreean, relateaza CNN, potrivit Mediafax."Cred ca desfașurarea unei audieri false precum aceasta in timpul unui summit foarte important este un lucru teribil",…

Capacitatile militare ale Coreii de Nord au ramas aproape neschimbate de la incalzirea istorica a relatiilor cu SUA, a declarat marti comandantul fortelor americane in Coreea de Sud, Robert Abrams, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.

Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu l-ar orienta pe fiul sau Barron catre fotbalul american, deoarece este un sport periculos, dar nu s-ar opune daca baiatul in varsta de 12 ani ar vrea sa joace, relateaza AP, potrivit news.ro.

- Donald Trump a acuzat-o duminica pe sefa majoritatii democrate din Camera Reprezentantilor din Congres ca se comporta "irational" si ca s-a radicalizat, dupa ce Nancy Pelosi a respins o oferta a presedintelui american care i-ar fi permis acestuia sa finanteze zidul de la frontiera, relateaza…

Discutiile care se deruleaza in prezent intre inalti functionari chinezi si americani la Beijing pentru reglarea diferendului comercial dintre cele doua tari "merg foarte bine", a scris presedintele american Donald Trump marti pe Twitter, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Liderul de la Casa…

- Robert de Niro a șters din nou pe jos cu Donald Trump. Actorul a recunoscut in interviul pe care l-a acordat cotidianului The Guardian ca nu l-ar interpreta niciodata pe președintele american daca i s-ar oferi șansa. Ba mai mult, acesta crede despre șeful de la Casa Alba ca este un „rasist adevarat…