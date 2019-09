Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs, in cursul nopții de joi spre vineri, in județul Vrancea, la o adancime de 73 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- 1.500.000 de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite din a doua jumatatate a lunii septembrie pentru sezonul rece 2019 - 2020, a anuntat Ministerul Sanatații. "Pentru sezonul 2019-2020, Ministerul Sanatații a incheiat Acordul Cadru de furnizare a vaccinului gripal tetravalent, in baza caruia vor…

- Doua cutremure au avut loc in Romania, in ultimele 24 de ore, iar primul dintre ele a avut magnitudinea de 3,8 pe scara Richter, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (29 km), Covasna (41 km), Intorsura Buzaului (51 km), Targu Secuiesc (54 km), Slanic-Moldova (60 km), transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. De la inceputul acestei luni, in Romania au avut loc 12 seisme, cu…

- Un cutremur de 3,2 pe scara Richter a avut loc joi, la ora 10.49, in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit Mediafax.Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la ora 10.49, la o adancime de 140 de kilometri. Citește și: Arad:…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 17:46, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri. Cutremurul s-a…

- Un cutremur puternic a avut loc, vineri noapte, in Romania, in judetul Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri noapte, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat duminica, 23 iunie, ora 14:28 ora Romaniei un cutremur produs in Serbia, cu magnitudinea 2.1 pe scara Richter, la adancimea de 3 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Orsova 84km , Moldova…