Stiri pe aceeasi tema

- Scoala ieseana de medicina are traditie, consistenta si excelenta fiind un vector important pentru o viata mai buna a membrilor comunitatii noastre. Avem asteptari, avem si ganduri de recunostinta si putem spera ca dezvoltarea acestei scoli va avea efectul dorit in societate. George Vanvu a realizat…

- Sambata, 28 septembrie, de la orele 10.00, in Corpul M (Micalaca) al Universitații „Aurel Vlaicu” va avea loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020. Sunt invitați studenții celor noua facultați ale UAV, parinții, aradenii, toți cei care vor sa participe la una din cele mai importante…

- Exceptia notabila o face Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", care a inceput, ca de obicei, in urma cu doua saptamani cursurile, fiind printre primele universitati din tara care deschid anul universitar. Astfel, primele festivitati de luni le va organiza…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a marcat debutul in noul an academic. Studentii de la aceasta institutie se intorc la cursuri cu doua saptamani mai devreme pentru ca au practica in sezonul agricol de toamna. Rectorul institutiei, profesor Vasile…

- Miscare surpriza: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" a trimis in cursul zilei de ieri o notificare de evacuare a spatiului ocupat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" in aripa veche a Corpului A din Copou, motivand faptul ca intreg corpul a fost proiectat si realizat cu scopul de a servi Universitatii…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași a inregistrat anul acesta cel mai mare numar de candidați din ultimii 12 ani la sesiunea de admitere din vara pentru ciclul de licența, arata un comunicat al instituției. Peste 3.600 de dosare au fost depuse la cele 11 facultați ale universitații, inclusiv…

- De astazi au inceput inscrierile la universitatile de stat din Iasi. La Universitatea Tehnica exista aproape 4.000 de locuri pentru cei interesati, in timp ce la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad“ sunt scoase la concurs 1.500 de locuri. Universitatea de…

- Astfel, in Top Shanghai 500 se regasesc in acest an Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi si, pentru cel de-al treilea an la rand, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi. Trebuie remarcat ca, in clasamentul general pentru…