Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din cele doua clase de a 8-a ale Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Galați s-au decis sa renunțe la hainele fancy ca sa faca o fapta buna. Banii pe care i-ar fi cheltuit pe rochii sau costume de gala pentru banchetul de sfarșit de gimnaziu ii vor dona pentru Fundația Inima de Copil.…

- Elevii a doua clase de a 8-a din Galați au decis ca la banchetul de anul acesta sa renunțe sa cheltuie bani pe ținute și sumele adunate sa le doneze unei fundații care va trimite 25 de copii defavorizați intr-o tabara. Elevii din doua clase a 8-a din cadrul Colegiului Național Vasile Alecsandri din…

- ARAD. Istoria și geografia locala au fost reprezentante de școlile aradene in cadrul concursului „Inapoi la origini”, organizat de Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” – director Eugenia Groșan, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad și Casa Corpului Didactic „Alexandru…

- Copiii cu autism pot si trebuie sa fie integrati in scolile de stat si in Romania, iar educatia ar trebui sa tina cont de specificul fiecarui elev. Este concluzia specialistilor europeni care au venit la Constanta sa ii invete pe omologii romani cum sa aplice cele mai noi terapii in domeniu.

- Pentru al II-lea an consecutiv, S.U.A. si-a trimis la Chitila reprezentatii oficiali ai Ambasadei sale din Romania, pentru o festivitate emotionanta. Luni, 18 martie – la Casa de Cultura „Tudor Arghezi” – ei au onorat continuarea finantarii unui program educational, dovedit a fi un succes. In original,…

- Exista o lege propusa chiar de ea „As vrea sa va spun ca noi avem din 2007 legea 35, a carei initiatoare am fost, care stabileste, printre alte masuri de asigurare a sigurantei elevilor si profesorilor in scoli, purtarea unui semn distinctiv, in asa fel incat autoritatile care sunt responsabile cu paza…

- Elevii claselor a VII-a și a VIII-a vor susține simularea Evaluarii Naționale in perioada 11 - 13 martie, in care sunt programate probele la Limba si literatura romana, Matematica și Limba si literatura materna. Copiii au dreptul sa ceara trecerea rezultatelor in catalog, dar cu o condiție.

- Copiii din Galați au organizat, joi, un protest inedit, fața de timpul petrecut la calculatoare și tablete. Elevii s-au strans la o librarie din oraș și au spus ca iși doresc mai mult timp pentru lectura, teatru și a activitați „fața in fața”, protestul fiind numit „Da poveștilor, Nu tabletelor!”…