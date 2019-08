Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, luni, modificarea prevederilor Codului Rutier care presupune sancționarea drastica a șoferilor care transmit live pe Facebook in timp ce conduc, unul dintre principalele motive ale accidentelor rutiere. Sancțiunea consta in 4 puncte penalizare și intre 6 și 8 puncte de amenda,…

- Guvernul a adoptat, luni, proiectul de ordonanta prin care se interzice in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare a tinerii in mana a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, nerespectarea…

- Guvernul tocmai a adoptat o Ordonanța de Urgența care inasprește Codul Rutier. Sunt afectați atat șoferii cat și cei care folosesc vehicule pentru care nu ai nevoie de permis de conducere. Se schimba Codul rutier. Guvernul a adoptat chiar acum un proiect de ordonanta de modificare a OUG…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de astazi, un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut…

- Guvrnul va aproba luni un proiect de modificare a legislatiei rutiere prin care le va interzice soferilor sa foloseasca telefonul cu mainile, sub orice forma, in timp ce acestia conduc. Modificarea se refera si la alte dispozitive de redare text, foto, video sau inregistrare, si vizeaza orice tip de…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut…

- Prezenta, in produsele agroalimentare ecologice, a unor substante care nu sunt permise in agricultura ecologica se va sanctiona cu declasarea produsului si a terenului, fara a fi afectate platile directe, daca se constata o contaminare accidentala, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii…

- Pentru a descuraja folosirea mobilului pe bicicleta, Olanda a extins prevederile legii care interzice utilizarea telefoanelor mobile fara dispozitiv „maini libere” la volanul mașinii și asupra bicicliștilor. "Apelul meu catre toti biciclistii este clar: pastrati telefonul mobil si cei 95 de…