- Postul TV de stat din Federația Rusa „Россия 1” a difuzat un reportaj intitulat ”Запрещенный репортаж Россия-1: "Сделано в Молдавии": Европа не заинтересована” (in traducere: „Reportajul Rossia 1 interzis: ”Fabricat in Moldova”: Europa nu este interesata”), in care jurnalistul rus afirma ca cea mai…

- Legea pentru modificarea si completarea Codului Audiovizualului a fost publicata in editia de vineri, 12 ianuarie, a Monitorului Oficial. Acest fapt inseamna ca, in termen de 30 de zile, radiodifuzorii si distribuitorii de servicii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa se conformeze…

- Știrile televiziunii ruse, care sunt interzise de autoritațile moldovenești, pot fi vizionate pe youtube. Un reportaj ce vizeaza economia Moldovei a fost difuzat pe un canal din Federația Rusa „Россия 1", unde se descrie nivelul exporturilor atat in Rusia, cat și in Europa.

- Federația Rusa poate lua contramasuri la interzice știrilor rusești in Moldova. Declarația a fost facuta pentru RIA Novosti de catre vicepreședintele Comisiei Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale, Alexei Cepa ("Spravedlivaia Rossia"), transmite NOI.md. El a menționat ca decizia Curții Constituționale…

- Președintele Igor Dodon va fi suspendat temporar din funcție pentru a treia oara dupa refuzul repetat de a promulga legea anti-propaganda care interzice indirect retransmisia in R. Moldova a știrilor și a emisiunilor cu caracter politic din Federația Rusa. Decizia a fost pronunțata vineri, 5 ianuarie,…

- In ultima zi a anului, la Chișinau au fost observați ghiocei. Florile au inflorit din cauza faptului ca, pe parcursul intregii luni decembrie, in Moldova s-a menținut vremea calda. Doar de citeva ori mercurul din termometre s-a coborit sub zero grade Celsius.

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, afirma, intr-un editorial publicat in Wall Street Journal, ca alegerile parlamentare din 2018 vor reprezenta un moment critic, care ar putea oferi Uniunii Europene si oficialilor americani oportunitatea de a opri avansul fortelor politice…

- Chiar daca acum o luna președintele Legislativului dadea asigurari ca „Dedeman" ar putea reveni in Moldova dupa ce discutase cu oamenii de afaceri din Regiunea Nord. Ieri, la ultima ședința CMC, consilierii municipali nu au aprobat schimbarea planului urbanistic a terenului pe care Dedeman vrea sa construiasca…

- Ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, a declarat vineri, 15 decembrie, ca propaganda ruseasca este o problema pentru Republica Moldova, dar tara se confrunta si cu probleme de control intern asupra mass-mediei, referindu-se la faptul ca 80% din posturile de televiziune nationale sunt detinute de…

- În perioada 6-7 decembrie, Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) a gazduit delegația Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS). Delegația a fost reprezentata de Dag Levin-Sparr, consilier principal și director de audit, Dezvoltare internaționala, și Anna-Maria Böök,…

- În ultimele 24 de ore cinci cetațeni moldoveni au primit refuz de intrare în Federația Rusa, iar alți patru conaționali au fost deportați din Uniunea Europeana, trasnmite stirilocale.md Potrivit Poliției de Frontiera, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit…

- Bancherul rus Gherman Gorbunțov a fost audiat nu doar de PCCOCS în calitate de victima pe dosarul tentativei de omor, ci și în calitate de învinuit pe dosarele penale pornite în privința sa înainate ca bancherul sa fuga din R.Moldova. Potrivit unui raspuns pe care ni…

- Parlamentul a aprobat ieri, cu 61 de voturi, proiectul de lege privind securizarea spațiului informațional, care a fost propus de catre liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, dar reprezentanții unor partide din opoziția extraparlamentara nu cred ca vor fi resimțite careva schimbari. Solicitat…

- Potrivit unui sondaj organizat de portalul de știri NOI.md, aproape 90% dintre cititori se declara impotriva propagandei unioniste din țara noastra. Datele sondajului arata ca 52.953 de cititori sint impotriva propagandei unioniste (87,3%), 7311 nu au nimic impotriva acesteia (12,1%), iar 373 se arata…

- Igor Dodon ar putea fi suspendat din funcție pentru alte cinci minute, dupa ce va refuza sa promulge Legea privind interzicerea propagandei ruse Propaganda prin intermediul știrilor, programelor analitice și cu caracter militar din Rusia, va deveni istorie pentru R. Moldova. Parlamentul…

- Reprezentanții Partidului Democrat (PD) susțin ca „au luat act” de declarația președintelui Igor Dodon, care a anunțat ca nu va promulga in niciun caz legea care prevede combaterea propagandei rusești pe teritoriul R. Moldova. Solicitat de Ziarul NAȚIONAL sa comenteze declarația șefului statului, purtatorul…

- Legea anti-propaganda a fost aprobata astazi de catre Parlament cu votul a 61 de deputați. Legea a fost susținuta de catre deputații PDM, PL, Grupul PPE și PLDM. Documentul a fost dezbatut mai bine de doua ore și ca de obicei nu s-a lasat fara replici intre aleșii poporului.

- Parlamentul a aprobat astazi, cu 61 de voturi, proiectul de lege privind securizarea spațiului informațional, care a fost propus de catre liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc. Astfel, pe teritoriul R. Moldova urmeaza sa fie interzise programele informativ-analitice, știrile și emisiunile…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Audiovizualului, care presupune apararea spațiului informațional și asigura un standard european de prezentare a informației politice. Scopul documentului este combaterea propagandei straine…

- UPDATE // Socialiștii, care nu au susținut acest proiect de lege, considera ca documentul este anticonstituțional și vor sesiza Curtea Constituționala. De asemenea, socialiștii au mai adaugat ca vor vorbi doar in limba rusa in Parlamentul R. Moldova, in semn de protest. UPDATE // Cu 61 de voturi, Parlamentul…

- Aproape 20 de tone de mere din Moldova au fost interzise in Federatia Rusa. Reprezentantii Rosselhoznadzor din regiunea Kursk, unde a fost oprit lotul de fructe, sustin ca au depistat in mere larve de molii. Produsele urmau sa ajunga in pietele si magazinele din Moscova.

- Reprezentantii Partidului Democrat au anuntat miercuri, 6 decembrie, ca formatiunea a decis sa propuna introducerea pe ordinea de zi a sedintei Parlamentului, din aceasta saptamana, a proiectului de lege privind modificarea Codului Audiovizualului, prin care se propune interzicerea propagandei ruse.

- Uniunea Europeana are alocate, in premiera, in bugetul anual pentru 2018, adoptat in plenul legislativului comunitar, o suma de 4,9 milioane de euro care va fi folosita pentru combaterea dezinformarii și a știrilor false, propagate in special dinspre Federația Rusa, a declarat eurodeputatul Siegfried…

- Google duce lupta cu fenomenul Fake News la un nou nivel, anuntand prin vocea CEO-ului Eric Schmidt ca va contracara influenta site-urilor de stiri controlate de Rusia depreciind importanta acestora in listele cu rezultate la cautari.

- Un tanar de 27 de ani originar din regiunea Kabardino-Balkara, Federația Rusa, intenționa sa intre in R. Moldova cu pașaport ucrainesc falsificat. Acesta a ajuns la Aeroportul Internațional Chișinau cu ruta „Istanbul-Chișinau”, dar polițiștii de frontiera au avut suspiciuni vizavi de documentele acestuia.…

- Angajații Poliției de Frontiera au dejucat planurile unui cetațean din regiunea Kabardino-Balkara, Federația Rusa, care intenționa sa intre in R. Moldova cu pașaport ucrainesc falsificat, noteaza NOI.md. Mai mult, in urma schimbului de informații cu subdiviziunile MAI, Procuraturii Municipiului Chișinau…

- PNL si USR solicita retragerea încrederii acordata Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei si scoaterea României din UE, afirmând ca demiterea Guvernului trebuie sa duca la abogarea OUG care au generat „haosul fiscal”, potrivit textului motiunii de cenzura.…

- Horoscop Livrarea celor opt sisteme de rachete Patriot catre Polonia a intrat in linie dreapta. Vineri, US State Department a aprobat livrarea de catre firma Raytheon a opt sisteme de aparare ”Patriot” catre armata poloneza. In ultimul timp Polonia a inasprit tonul diplomatic cu Ucraina și Federația…

- Deputatul de Cluj, Adrian Oros (PNL), a declarat ca liberalii au semnale ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose va fi votata si de o parte din parlamentarii PSD, care au curajul sa ridice capul, nemultumiti de Liviu Dragnea si de probleme sale penale, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Serbia nu se va alatura niciodata sancțiunilor europene anti-ruse și dorește ca aceste restricții sa fie eliminate cât mai curând posibil, a declarat ministrul afacerilor externe și vicepremierul Serbiei, Ivica Dacic, într-un interviu acordat semioficiosului rusesc „Izvestia“,…

- Saptamana aceasta a fost marcata de un sir de evenimente politice si economice.Expertii FMI, aflati intr-o vizita de evaluare in Moldova, au anuntat ca cea de-a doua transa in suma de 20 de milioane de dolari, ar putea ajunge in tara noastra pana la sfarșitul anului.

- Deputata PSRM Elena Hrenova nu va susține inițiativa de modificare a Constituției prin introducerea limbii române în loc de limba „moldoveneasca” la alineatul 1 al articolului 13 din Legea Suprema, scrie agora.md Întrebata care sunt argumentele sale, Hrenova…

- Republica Moldova este un stat care are spatiul public in afara controlului autoritatilor nationale. Potrivit datelor furnizate de catre Consiliul de Coordonare al Audiovizualului, 80% din stirile, informatiile si comentariile vehiculate in spatiul public, in orice limba, sunt produse in Federatia Rusa.

- Peste 300 de participanți din șase țari au participat la Cupa Ambasadorului Coreii de Sud la Taekwondo (versiunea olimpica WTF), care are loc tradițional in R. Moldova. Ceremonia de deschidere a turneului, la care au participat atleți din Romania, Ucraina, Federatia Rusa, Belarus si R. Moldova, a impresionat…

- Moldova, o fosta republica sovietica invecinata cu Ucraina si Romania, pare sa fi gasit solutia pentru a contracara tehnicile de razboi hibrid folosite de Federatia Rusa, scrie cotidianul Washington Times in editia sa electronica.

- Noua cetațeni ai R. Moldova au fost deportați, pe parcursul saptamanii trecute, din Federația Rusa. Datele Poliției de Frontiera arata ca, in aceeași perioada, alți trei moldoveni au primit refuz de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, iar inca doi au fost deportați din statele UE. In ultimele 24…

- Experții constituționaliști considera ca Igor Dodon va fi suspendat din funcție ori de câte ori nu-și va îndeplini obligațiunile. Saptamâna trecuta, Curtea Constitutionala a decis instituirea interimatului functiei de președinte al R. Moldova, în urma unei sesizari…

- In distribuția pe state a provenienței transferurilor in favoarea persoanelor fizice, Rusia continua sa fie lider – ei ii revine cel mai mare volum de remitente, expediate prin intermediul bancilor in favoarea persoanelor fizice din tara noastra. Aceste date sint furnizate de Banca Nationala a Moldovei,…

- Un individ de 31 de ani, originar din Federația Rusa, dar deținator al pașaportului R. Moldova, a fost reținut zilele trecute pe Aeroportul Internațional Chișinau, in timp ce revenea de la Moscova. Acesta era anuntat in urmarire de catre Politia Capitalei, dupa ce a comis cel puțin un jaf in anul 2015.…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat miercuri ca in proiectul de buget al Uniunii Europene pe anul 2018 este cuprins un proiect-pilot care iși propune sa contracareze propaganda și dezinformarea dinspre Federația Rusa.

- Companiile straine care intentioneaza sa investeasca in Romania, sau care sunt deja aici, se plang deseori la propriile ambasade de faptul ca oficiali din statul roman le cer spaga. Ambasadorii incearca de cele mai multe ori sa rezolve acele situatii punctuale si aproape de fiecare data ies…

- Trei tineri din Federația Rusa au sustras din avionul care i-a adus la Chișinau patru veste de salvare de la bordul aeronavei. Poliția de Frontiera anunța ca vestele au fost depistate la finele saptamanii trecute in timpul verificarii bagajelor de mana ale pasagerilor. Acestea au fost ridicate și returnate…

- La Chisinau s-a desfasurat un seminar privind programul Uniunii Europene "Sustinerea masurilor de promovare a increderii" intre ambele maluri ale Nistrului. Potrivit reprezentantului din Moldova, Ilie Trombitchi, acesta "este destinat imbunatatirii fertilitatii solurilor erodate din bazinul Nistrului…

- Prezentatoarea și activista civica, Ksenia Sobchak, și-a anunțat intenția de a candida la postul de președinte al Federației Ruse, anunța agenția de presa ruseasca Taas. Vedeta a anunțat despre asta pe o rețea sociala. Prezentatoarea a anunțat ca pe buletinul de vot ea va aparea cu…

- Experții in drept de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova au publicat o analiza din care se poate vedea ca de-a lungul ultimelor ani au crescut vertiginos numarul de interceptari telefonice autorizate de catre instanțele de judecata.