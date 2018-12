Stiri pe aceeasi tema

- Mos Craciun ii ocoleste anul acesta pe angajatii din Consiliul Judetean Buzau si din institutiile subordinate. Acestia nu vor beneficia de niciun fel de prime. Nici Primaria Buzau nu va acorda astfel de stimulente subordonatilor, insa, incepand cu luna decembrie, functionarii vor primi lunar o indemnizatie…

- Moș Nicolae și Moș Craciun au pregatit impreuna o surpriza pentru toți cei care se gandesc la cadouri deosebite pentru cei dragi, in aceasta perioada: bilete cu prețuri speciale, la cel mai indragit musical din Romania! Spectacolul „MAMMA MIA!“, care ...

- Sarbatoarea Craciunului se apropie cu pazi repezi, magazinele sunt pline ochi, iar Mos Craciun nu trebuie sa fie doar bogat, ci si bine documentat. Copiii sunt pretentiosi: papusile trebuie sa fie neaparat personaje din povesti, iar masinutele – miniaturi ale bolizilor de lux, dar exista si capcane.…

- Sarbatorile de Craciun sunt un prilej de bucurie nu doar in familie, ci și la birou; angajații așteapta sa vada ce le-a pregatit compania pentru care lucreaza, iar angajatorii profita de oportunitate pentru a oferi beneficii care sa contribuie la motivarea și loializarea echipei. In acest an, aproape…

- Sarbatorile de Craciun sunt un prilej de bucurie nu doar in familie, ci si la birou; angajatii asteapta sa vada ce le-a pregatit compania pentru care lucreaza, iar angajatorii profita de oportunitate pentru a oferi beneficii care sa contribuie la motivarea si loializarea echipei. In acest…

- Sase din 10 angajatori vor acorda prime de sarbatori angajaților, iar peste 65% dintre ei se gandesc sa organizeze petreceri de Craciun, arata rezultatele unui barometru de opinie realizat, in luna noiembrie 2018, de firma de consultanța Frames și cea de traininguri și evenimente corporate TrainYourBrain.…

- Primarul Daniel Harpa ne-a informat ca, incepand de anul viitor salariile angajatilor din primarie vor fi „reanalizate”. Intrebat mai exact, daca vor fi sau nu reduse salariile angajatilor edilul a explicat: „O sa reanalizam salariile angajatilor pentru anul viitor, dar totodata, vom oferi si indemnizatie…

- Primariile din mai multe orase vor isi convinga locuitorii sa cumpere masini electrice. In Cluj, Brasov si Timisoara, autoritatile au montat statii, unde soferii pot incarca aceste vehicule gratuit. Şi statul încurajează cumpărarea de maşini electrice şi dă vouchere…