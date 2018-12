Stiri pe aceeasi tema

- Daca Rusia nu isi respecta obligatiile din cadrul Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) in termen de 60 de zile, SUA nu se vor mai considera parte a acestui acord, a declarat marti secretarul de stat american, Mike Pompeo, relateaza dpa si AFP, citate de Agerpres.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut marti o incetare a ostilitatilor in Yemen si a spus ca negocierile conduse ONU pentru a pune capat razboiului civil in aceasta tara ar urma sa inceapa luna viitoare, relateaza Reuters. Intr-o declaratie, Pompeo a afirmat ca atacurile cu rachete lansate…

- Lideri ai NATO și ai Rusiei se vor intalni, miercuri, la Bruxelles pentru a discuta o eventuala evitare a unei curse a inarmarii in Europa și un nou Razboi Rece. Intalnirea are loc dupa ce SUA au anuntat ca se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) , incheiat in perioada…