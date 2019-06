Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Cojocaru ne spune care sunt previziunile pana pe 22 iunie. Urmeaza o perioada foarte periculoasa pentru cinci zodii. Berbec Urmeaza o perioada foarte periculoasa pentru cei care nu au ințeles pana acum misiunea de viața (Marte, patronul vostru astral este conjunct cu Mercur și Axa Karmica).…

- Amanda Eller, in varsta de 35 de ani, rezidenta in Hawaii, a plecat intr-o drumetie montana, insa s-a ratacit si a fost data disparuta timp de peste 15 zile.Ea a fost gasita vineri in viata pe fundul unei rape din arhipelagul american, in urma unui amplu elan de solidaritate ce a permis…

- O gaura uriasa se formeaza in atmosfera martiana la fiecare doi ani, absorbind in spatiu majoritatea resurselor - limitate - de apa ale "Planetei Rosii", iar restul vaporilor de apa ajung in cele din urma la polii acestui corp ceresc, informeaza livescience.com. Aceasta este explicatia…

- Titan este unul dintre sateliții planetei Saturn care în mod suprinzator are un ecosistem asemanator cu cel al Terrei. Chiar daca cei mai mulți viseaza la o prelungire a omenirii pe Marte, s-ar putea ca cel mai bun loc sa fie în alta parte.

- NASA anunța ca a reușit sa detecteze pentru prima data un cutremur pe planeta Marte, cu ajutorul roverului InSight, aflat pe planeta roșie. Aceasta ar fi prima dovada solida a faptului ca Marte este o planeta activa, potrivit rfi.ro.Cutremurul de pe Marte a avut loc pe 6 aprilie anul acesta.…

- Sonda spatiala InSight, apartinand Agentiei spatiale americane (NASA), a detectat si a masurat ceea ce oamenii de stiinta cred a fost un seism produs pe Marte (''marsquake''), aceasta fiind prima data cand o posibila miscare seismica a fost inregistrata pe o alta planeta decat Terra,…

- Specialiștii NASA avertizeaza ca in urmatorii o suta de ani exista riscul coliziunii unui asteroid cu Pamantul. Semnalul de alarma vine dupa ce, vineri dimineața, un asteroid de mari dimensiuni a trecut aproape de Terra, fara a reprezenta insa un pericol. Asteroidul 2019 GC6 a trecut cel mai…

- O echipa de cercetatori au gasit dovezi ca a existat candva viața pe Planeta Roșie, scrie realitatea.net. Cercetatorii din Ungaria au analizat un meteorit cazut pe Pamant la sfarșitul anilor 70 și au gasit urme de materie organica, inclusiv diferite forme de bacterii.