Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta se anunta a fi una tensionata in conditiile in care liberalii vor avea mai multe interventii, in special, pe tema urbanismului local, iar unii consilieri PSD sunt nemultumiti ca nu a fost inclus pe ordinea de zi si proiectul privind numirea unui nou ales din partea PSD (Mihai Gavriil) pe locul…

- Consiliul Local al municipiului Calarasi este convocat in sedinta ordinara joi, 29 martie, de la ora 16.30, in dezbatere aflandu-se 27 de proiecte de hotarare, ultimele trei fiind introduse suplimentar, printre care si acordarea buserlor scolare si burselor de ajutor social pentru elevi.

- Consiliul Local al Municipiului Sebes este convocat in sedinta publica ordinara, in data de 29 martie 2018, de la ora 14.00. Sedinta va avea loc in sala festiva a Colegiului National „Lucian Blaga”, din strada Calugareni, nr. 49,avand urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI …

- Situatie fara precedent, in administatia ploiesteana! TCE Ploiesti a transmis Primariei lista strazilor macinate de gropi, in speranta ca autoritatile locale vor lua masuri. Este pentru prima oara in istoria municipiului cand gropile si starea drumurilor sunt ignorate cu desavarsire. Acest fapt denota…

- Consiliul Local Municipal Medgidia a fost convocat in data de 29 martie 2018, ora 17.00, in sedinta ordinara. Pe agenda sedintei se afla urmatoarele proiecte de hotatare: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Consiliul Local ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru luni, 26 martie 2018, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr.1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

- In cateva dintre carierele CE Oltenia au izbucnit, miercuri, proteste. Sute de mineri de la Lupoaia au refuzat sa mai intre in schimburi, alti aproximativ 150 de angajati de la Jilt Nord au actionat similar, o parte pornind pe jos din cariera spre sediul CEO din Targu Jiu, iar la Rosiuta, minerii…

- Andrei Gheorghe, refuzat de TVR in urma cu o luna. Marina Almașan a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a facut o marturisire neașteptata. Jurnalistul, care a murit luni, 19 martie, ar fi putut fi coleg de platou cu realizatoarea tv. La inceputul anului, realizatoarea TVR Marina…

- Trei din cei șase supleanți ramași pe lista PNL pentru consiliul Local Titu au demisionat saptamana trecuta din partid. Conform Post-ul PNL pierde trei supleanți, la Titu. Alegerile anticipate pentru Consiliul Local, scenariu tot mai posibil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cea mai activa companie detinuta de Consiliul Judetean Iasi se afla intr-o situatia incerta, dupa ce in decembrie fostul director Alexandru Anghel a fost suspendat din functie, iar la recentele concursuri pentru posturile de conducere cea de manager general nu a fost ocupata, desi au fost cinci candidati…

- Consilierii locali sunt convocati marti, 13 martie, ora 16.30, in sedinta extraordinara, avand pe ordinea de zi un singur poriect de hotarare. Este vorba despre rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi pe anul 2018.

- Cum la Botoșani intampina dificultați in desfașurarea activitații deoarece social-democrații din Consiliul Local au refuzat sa le repartizeze un sediu, PMP-iștii botoșaneni au participat sambata la o ședința, la Suceava.

- Greva la metrou si in caile ferate, pichete in fata marilor magazine, prezentatoare-vedeta absente din mass-media - Spania s-a mobilizat joi pentru drepturile femeilor printr-o greva generala 'feminista' fara precedent in aceasta tara, transmite AFP.Apelul sindicatelor si al organizatiilor…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, luni, 12 martie 2018, ora 15.00, in sala ldquo;Remus Opreanu"…

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cat si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24.

- Foto: ISU Dambovița Accident rutier inoaptea trecutain municipiul Moreni. Șoferul unui microbuz nu a adaptat viteza la condițiile de drum Post-ul MORENI: Șoferul unui microbuz, prins intre fiarele mașinii, dupa cionirea cu un autobuz apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Femeile insarcinate care ar urma sa nasca in aceste zile, din judetul Tulcea, au refuzat sa se interneze la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiu, pe motiv ca, la ultimul avertisment de Co...

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in 26 februarie 2018 luni ora 15,30, ce va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local. Ordinea de zi este compusa din urmatoarele puncte: 1. Proiect de hotarare…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, atsazi, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Concluziile raportului prezentat joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, arata o situatie fara precedent, cu acte de natura sa submineze insasi autoritatea statului roman, iar factorii responsabili ar fi trebuit sa fi actionat deja, a declarat joi pentru AGERPRES liderul senatorilor PSD, Serban…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, a declarat joi ca, in anul 2017, a fost a fost inregistrata o situatie fara precedent in cadrul raporturilor…

- Articol unic: Consiliul Local al municipiului Calarasi se convoaca in sedinta ordinara, miercuri, 28.02.2018, ora 16.30, in sala de sedinte a Consiliului Local Calarasi, cu urmatoarea ordine de zi

- Potrivit anuntului oficial, se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta de indata pentru joi, 22 februarie 2018, ora 15,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Unirii nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan…

- Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, s-a intrunit luni, 19.02.2018, in ședința extraordinara. Intalnirea a avut loc in sala de sedinte a Palatului Cultural ,,IONEL FLOASIU” Campia Turzii. Iata care

- Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Iasi pe anul 2018 le-a luat doua ore consilierilor ca sa fie votat, dar a scos la iveala un primar cum nu s-a mai vazut. Chiar si alesii liberali au fost pusi in incurcatura de bunele intentii ale lui Mihai Chirica, atunci cand…

- Se convoaca, in sedinta extraordinara, Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, pentru ziua de luni, 19.02.2018, ora 13.00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Palatului Cultural ,,IONEL FLOASIU” Campia Turzii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI Read More...

- PNL Dambovița a decis sa- și asume o candidatura la președinția CJD. Ședința de alegeri are loc de la ora Post-ul Sorin Ion, despre candidatura la președinția CJD: E de datoria noastra sa oferim alternative apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10:00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul ordinii…

- Circul liberal la ședințele Consiliului Local Focșani a continuat la ședința ordinara de ieri dupa amiaza cand trebuia aprobat bugetul municipiului și programul de investiții pentru acest an al administrației locale. Așa cum i-au obișnuit pe focșaneni in ultimul an,…

- Viorica Dancila spune ca e ingrijorata, dupa ce a aflat, din inregistrarile cu procurorii DNA, ca unui premier i se pot fabrica probe false in dosare penale. ”Daca a fost un precedent, poate fi facut un alt precedent.”, a spus Dancila, dupa ședința CEX a PSD. Ea a anunțat ca joi, inainte de ședința…

- Ca la noi, la nimeni! Administratia judeteana nu s-a grabit deloc sa atribuie contractile de deszapezire pentru cele cinci loturi ale judetului, si iata ca am ajuns aproape la final de iarna. Teoretic, din acest sezon rece a mai ramas aproximativ o luna. Putem spune ca o iarna a zburat din contractul…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10:00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul ordinii…

- Deputatul Cezar Preda și senatorul Iancu Caracota au deschis un cabinet parlamentar și in muncipiul Moreni, Strada Cpt. Pantea Ion, Post-ul Agenda parlamentara: Parlamentarii PNL au deschis un cabinet parlamentar la Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Coleg de partid cu primarul Nicolae Robu, liberalul Florin Oancea a anunțat recent ca vrea sa se asocieze cu edilul din Timișoara, pentru „imbunatațirea condițiilor transportului public local din municipiul reședința de județ”. Oancea spune ca ar putea primi și mijloace de transport din Timișoara.…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times. - continua…

- Situația din Consiliul Local (CL) Deva este departe de a fi una liniștita. Dupa tentativa primarului liberal Florin Oancea, fara sorți de izbanda, cum, de altfel chiar inițiatorul era convins, de schimbare din funcție a viceprimarilor Razvan Mareș, de la PSRO, și Ovidiu Moș, de la PSD, este o adevarata…

- Un cetațean din Moreni a ajuns sa fie dat afara cu poliția locala din ședința de Consiliul Local, la solicitarea Post-ul MORENI: Cetațean scos cu poliția din ședința de Consiliul Local, la cererea primarului, deși barbatul nu a scos un sunet apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi judetul Vaslui , a ajuns, luni la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l a lovit din greseala cu lopata si i a taiat nasul, transmite Agerpres. Din primele informatii cei doi barbati au incercat sa indeparteze…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru astazi, luni, 29 ianuarie 2018, ora 11,00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- Aceasta va avea loc miercuri, pe ordinea de zi fiind nu mai putin de 40 de puncte. Printre ele se numara aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din Husi in semestrul al II–lea al acestui an scolar. De asemenea, alesi locali vor afla detalii si despre rapoartele Curtii de Conturi…

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- Cațiva targovișteni au indurat vremea rea și au protestat in Piața Tricolorului, incepand cu ora 18:00. Oamenii au avut pancarte Post-ul Cateva zeci de persoane au protestat și la Targoviște, dar și Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 35 de ani, din Moreni, a fost gasit mort intr-un apartamanet nelocuit al unui prieten. Tanarul ar Post-ul MORENI: Tanar decedat in condiții suspecte, dupa un chef cu prietenii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Florin OANCEA – Primarul municipiului Deva: Vreau sa va spun, foarte pe scurt, o concluzie a zilei de astazi. Dupa cum știți, am inițiat doua proiecte de hotarari, prin care solicitam votul consilierilor locali pentru schimbarea celor doi viceprimari. In disprețul devenilor care…

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, anunța ca ea ar fi vrut sa fie propunerea de premier din partea PSD, dar a vazut ca nu are susținere in CEX. E noua varianta pe care Andronescu o prezinta, dupa ce Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier.”Nu…

- Liviu Dragnea a facut declarații la sediul PSD, dupa ședința CEx in care partidul a votat retragerea sprijinului pentru premierul Mihai Tudose. Urmariți mai jos declarațiile lui Liviu Dragnea: „La inceputul ședinței, Tudose a spus ca daca CEx decide, va demisiona. Maine la ora 11, colegii vor reveni…

- Gabriela Firea spune ca in funcție de deciziile care se vor adopta la CEx, partidului nu trebuie sa mai riște sa ajunga in aceeași situație, dupa alte cateva luni de zile. Ea a precizat, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca iși dorește ”o concentrare pe proiecte și ca dupa ședința, PSD…

- Prim-ministrul thailandez Prayuth Chan-ocha, cunoscut pentru iesirile sale nervoase, a adoptat o tactica inedita pentru a evita întrebari capcana din partea jurnalistilor. Chan-ocha a decis sa lase în locul sau un carton cu fata lui pe care jurnalistii sa "îl chestioneze".…

- DISPOZITIA NR. 5 PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA In temeiul art. 39 alin. 2 si alin. 4 si art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala; D I S P U N E: Art. unic: Se convoaca ...

- Situație fara precedent! Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor alipirea de Romania.Organizatorul acestei inițiative, Boris Kamenov,a declarat pentru presa locala ca județele Vidin, Vratsa și Montana vor cere independența, iar apoi aderarea la țara noastra, scrie b1.ro.