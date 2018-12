FĂRĂ PRECEDENT în România: Autostrada ce se termină într-o trecere de pietoni Cu o intarziere de cateva ore bune, panglica de la intrarea pe autostrada urbana a fost taiata de cativa soferi, care asteptau sa testeze noua portiune de asfalt. Iar cum momentul trebuia neaparat imortalizat, o parte din echipa de muncitori a “tras putin pe dreapta” pentru o poza de grup. In cele din urma, masinile si-au croit drum pe autostrada. Initial, soferii s-au bucurat ca vor putea circula pe prima autostrada urbana. Insa nu au putut intra pe ea, pentru ca nu a fost gata la timp receptia lucrarii. O echipa, care pava iesirea de pe o trecere de pietoni, era cat pe ce sa faca o improvizatie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Autostrada urbana”, cum a fost poreclit ciotul de 6,5 kilometri din Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, a fost inaugurata vineri seara. Soferii care vin din Ploiesti pot intra acum direct in Capitala, urmand sa se opreasca intr-un semafor din Pipera, in Soseaua Petricani.

- „Autostrada urbana”, cum a fost poreclit ciotul de 6,5 kilometri din Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, a fost inaugurata vineri seara. Soferii care vin din Ploiesti pot intra acum direct in Capitala, urmand sa se opreasca intr-un semafor din Pipera, in Soseaua Petricani.

- „Autostrada urbana”, cum a fost poreclit ciotul de 6,5 kilometri din Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, a fost inaugurata vineri seara. Soferii care vin din Ploiesti pot intra acum direct in Capitala, urmand sa se opreasca intr-un semafor din Pipera, in Soseaua Petricani.

- „Autostrada urbana”, cum a fost poreclit ciotul de 6,5 kilometri din Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, a fost inaugurata vineri seara. Soferii care vin din Ploiesti pot intra acum direct in Capitala, urmand sa se opreasca intr-un semafor din Pipera, in Soseaua Petricani.

- Autoritațile romane se pregatesc in aceasta saptamana sa recepționeze o serie de lucrari de pe șantierele de autostrazi, cu scopul de a inaugura circulația pe inca trei loturi din cadrul autostrazii A3. Pe lista se afla 6.5 kilometri de pe autostrada A3 București - Ploiești, dintre care 3.3 kilometri…

- Politiștii de frontiera din cadrul PTF Siret au descoperit aproape un milion de pachete de tigari de contrabanda pe care trei cetateni polonezi au incercat sa le introduca in romania, ascunse in colete cu rigips si vata minerala. Soferii au fost retinuti pentru 24 de ore."Ca urmare a exploatarii…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea si omologii ungari au deschis marti, in Santaul Mare, comuna Bors, un punct de trecere a granitei pentru transportul de materiale de constructii. "Este vorba despre transportul de material de constructii, mai exact pietris din balastierele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca ministerul pe care il conduce NU are in vedere introducerea unui sistem de taxare pe kilometru pentru soferii care circula pe autostrada, el spunand ca, in opinia sa, sistemul de taxare pentru infrastructura rutiera ar trebui schimbat abia dupa ce…