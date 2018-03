Stiri pe aceeasi tema

- Un jucator din liga a treia a Croatiei, Bruno Boban, a decedat, sambata, pe terenul de fotbal, dupa ce a fost lovit puternic cu mingea in piept, informeaza The Sun. Un echipaj medical a intervenit rapid, dar atacantul in varsta de 25 de ani a fost declarat mort dupa aproape 40 de minute,…

- Portugalia a caștigat amicalul cu Egipt, 2-1, grație golurilor lui Ronaldo. Afost a 115-a "dubla" a lui Cristiano, care a refuzat sa fie inlocuit și menajat pentru a caștiga amicalul de la Zurich. Și la 33 de ani, dupa o mulțime de performanțe, de trofee, Cristiano Ronaldo e la fel de infometat de goluri,…

- Jamie Vardy (31 de ani), golgeterul lui Leicester, care nu a atins mingea in 22 de minute la 1-0 cu Olanda, incearca sa explice: "Ca atacant, trebuie sa te sacrifici uneori pentru echipa". Un jucator se supara și daca intra in prelungiri și nu atinge mingea in 30 de secunde. ...

- Naționala Angliei a caștigat meciul de ieri contra Olandei cu 1-0 grație reușitei lui Jesse Lingard din minutul 59. Totuși, "remarcatul" jocului este Jamie Vardy, care a intrat pe teren in minutul 68, in locul lui Marcus Rashford. Și a reușit un lucru incredibil! A dat peste cap toate statisticile.…

- Bogdan Stancu (30 de ani) a reușit in aceasta seara cel de-al șaptelea gol stagional din campionatul Turciei. Atacantul roman, recent retras din echipa naționala, a marcat golul victoriei lui Bursaspor in meciul cu Sivasspor, 1-0. In minutul 83, "Motanul" a primit o pasa perfecta de la Behich și a indeplinit…

- Atacantul argentinian Lionel Messi, autorul unei duble pentru FC Barcelona in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri seara, a devenit al doilea fotbalist din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate in Liga Campionilor, dupa rivalul sau de la Real Madrid, portughezul Cristiano…

- FC Voluntari, victorie „la mustața” Ultimele minute ale partidelor din play-out ale celor doua echipe ilfovene din Liga I au fost hotaratoare pentru soarta acestor intalniri. Daca formația din Chiajna a pierdut 2 puncte in minutul 90+3, surata ei din Voluntari a caștigat meciul printr-un gol inscris…

- Meciul de pe 19 martie dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Voluntari, care marcheaza debutul echipei covasnene pe propriul stadion , se va disputa cu casa inchisa. Conducerea clubului din Sfantu Gheorghe a mentionat ca toate biletele pentru meciul cu FC Voluntari, aproximativ 4.300, au fost achizitionate…

- Italianul Mario Balotelli, atacantul echipei franceze de fotbal Nice, care este foarte aproape de o revenire la echipa nationala a tarii sale, a afirmat ca motivul revenirii sale la cea mai buna forma il reprezinta o viata de familie armonioasa, informeaza AFP. Balotelli ar urma sa fie convocat sambata…

- Formatia Sparta Praga a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1 (1-0), in meciul cu Karvina, din etapa a XX-a a primei ligi a campionatului ceh de fotbal.Kanga a deschi scorul, in minutul 24, pentru oaspeti, in tmp ce Wagner a egalat, in minutul 87. La Sparta, portarul Florin Nita…

- Dunarea Calarași, liderul din Liga a 2-a, s-a impus in fața celor de la CS Afumați, 2-1. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, ia golul victoriei a fost marcat de Calin Cristea in minutul 78. Cea mai ciudata faza a avut loc in minutul 89. CS Afumați ataca in cautarea egalarii, iar echipa de pe locul…

- SCM Craiova scrie istorie in handbal! Oltencele le-au invins pe vedetele de la CSM București in campionat in cursul saptamaii, iar azi au reusit o calificare spectaculoasa in semifinalele Cupei EHF.In Rusia, cu puternica echipa Lada Togliatti, SCM Craiova a jucat impecabil. Dupa 23-25 in turul…

- CFR Cluj a caștigat cu greu meciul cu CSM Poli Iași, 2-1, cu un gol marcat in minutul 90+3. Dupa meci, Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, a facut scandal și l-a acuzat pe arbitrul Iulian Calin ca l-a eliminat intenționat pe Dan Petrescu, care nu va sta pe banca la meciul cu FCSB. "Exista cu…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- Adrian Mutu crede ca Harry Kane este cel mai bun numar 9 din intreaga lume la ora actuala. Mutu anticipeaza ca atacantul se va transfera tot in Anglia, iar despre Neymar a declarat ca are sanse mari sa ajunga la Real Madrid. Adrian Mutu a semnat CONTRACTUL: lovitura la 39 DE ANI. "De astazi…

- Academia Rapid, echipa care țintește promovarea in Liga 3-a la finalul acestui sezon, a disputat in cursul zilei un amical de top cu FC Voluntari. "Giuleștenii" au pierdut partida cu 1-3. Achim a deschis scorul pentru Voluntari in minutul 52, dar rapidiștii au egalat in minutul 66, prin Goge. Echipa…

- Atacantul italian Mario Balotelli, al carui contract cu echipa franceza OGC Nice expira in luna iulie, se afla in vizorul mai multor echipe, intre care si Juventus Torino, sextupla campioana en titre a Italiei, a anuntat agentul jucatorului, Mino Raiola. "Am discutat cu Juventus, AS Roma,…

- ASU Politehnica Timisoara a suferit o infrangere dureroasa, 1-2, chiar pe „Stiinta”, in fata contracandidatei directe pentru ocuparea locului 3, Chindia Targoviste. Alb-violetii au condus din minutul 22, dar sau vazut intorsi pe final, prin golurile lui Licu si Cherchez, venite pe fondul superioritatii…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Anglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.”Patru persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o proprietate…

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia puternica care s-a produs duminica intr-un magazin din orasul Leicester, relateaza AFP. Explozia nu a fost legata de activitati teroriste.

- Accidentat inainte de meciul tur cu Lazio, 1-0, Denis Alibec s-a recuperat mai repede decat se aștepta. Atacantul de 27 de ani, care a marcat un singur gol in acest sezon, a inceput de cateva zile alergarile ușoare, potrivit TV Digi Sport. Astfel, Alibec are mari șanse sa fie apt pentru primul meci…

- FCSB va juca azi, de la ora 20:45, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, in utlima etapa din sezonul regulat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Pentru partida de astazi, antrenorul Nicolae Dica il va putea folosi pe atacantul francez Harlem Gnohere,…

- TELEKOM - SIX NATIONS. FRANȚA - ITALIA LIVE in Turneul celor Șase Națiuni. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Franța și Italia se intalnesc azi in duelul codașelor din Six Nations 2018. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 22:00. Spre deosebire…

- Lazio și FCSB se intalnesc de la ora 20:00 in returul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe ProTV și TV Telekom Sport. In tur, steliștii s-au impus cu 1-0. O calificare pe Olimpico ar intra in ierarhia celor mai stralucitoare performante obtinute de…

- Minutul 7 al partidei dintre CFR Cluj și Astra a oferit una dintre ratarile campionatului, iar George Țucudean, recunoscut pentru acest lucru, a fost in prim plan. VIDEO AICI! Atacantul a fost pe faza la un șut al lui Djokovici, care a lovit bara, iar apoi mingea a revenit in 6 metri. A ajuns primul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat azi ca Denis Alibec nu va evolua contra celor de la Lazio, in turul 16-imilor Europa League. Atacantul de 26 de ani s-a accidentat la antrenamente și va lipsi in urmatoarele zile. "Este o chestiune de 2 saptamani. Alibec are o leziune fibrilara", a dezvaluit Becali…

- Liga Campionilor// Manchester City a facut instructie în Elvetia cu cei de la Basel. A câstigat la scor si este deja calificata în sferturile competitiei înaintea returului din Anglia.

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Formatia FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat pentru prima data in actuala editie de campionat. Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu ’25…

- LIVERPOOL - TOTTENHAM LIVE in Premier League. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. FC Liverpool intalnește Tottenham Hotspur in cel mai tare meci al etapei a 26-a din Premier League. Partida nu este transmisa de EUROSPORT, dar poate fi vazuta LIVE VIDEO pe Telekom Sport. Meciul se joaca de la ora…

- Denis Alibec a reușit in sfarșit sa sparga gheața pentru FCSB in acest campionat, atacantul marcand golul doi al echipei sale in meciul de la Mediaș, in minutul 65. Șapte minute mai tarziu, a luat un "galben" aiurea și va lipsi cu CFR Cluj! Alibec a inceput meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus…

- Deși a deschis scorul in minutul 28, Novara a pierdut surprinzator meciul cu Ascoli, scor 1-2 (1-2), golurile oaspeților fiind marcate de Buzzegoli 33 și Monachello 36. Cu numarul 19 pe tricou, Pușcaș a fost integralist la Novara Calcio 1908, iar la Ascoli a evoluat tot meciul romanul…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Dupa conferința incendiara de dupa meciul cu Astra, Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, s-a dezlanțuit din nou, atacand modul in care este condus fotbalul romanesc. "Acum doua zile, inainte de meciul cu Astra, am facut o conferința și am spus doua probleme ale fotbalului romanesc. Am vorbit in numele…

- Desi sunt neplatiti de patru luni, handbalistii de la Politehnica Iasi continua sa lupte pentru evitarea retrogradarii din esalonul de elita. Ieri, in Sala Liceului cu Program Sportiv Iasi, formatia pregatita de Florin Spiridon a remizat, 30-30, cu HC Vaslui. Exceptand startul, cand gazdele au…

- Fotbalistul echipei Espanol Barcelona, Mario Hermoso, a inscris doua autogoluri si un gol la meciul pierdut, duminica, in deplasare, scor 2-3, in fata formatiei Leganes, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei.Hermoso, integralist la oaspeti, a trimis mingea in propria poarta in minutele…

- Formatia Manchester United s-a calificat in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins, vineri, in deplasare, echipa Yeovil Town, din a patra liga, scor 4-0, intr-un meci in care a debutat si Alexis Sanchez.Golurile au fost marcate Marcus Rashford (41), Ander Herrera (61), Jesse Lindgard (89)…

- Atacantul olandez Robin Van Persie, in varsta de 34 de ani, a semnat, luni, un contract pe un sezon si jumatate cu Feyenoord Rotterdam, a anuntat clubul olandez. Robin Van Persie si-a reziliat in aceasta luna contractul cu Fenerbahce, unde juca din iulie 2015.Venit in 1998 la echipa de juniori…

- Simona Halep a fost implicata in cel mai frumos meci vazut in acest an pe tabloul feminin de concurs de la Melbourne. Intr-o partida ce i-a facut pe multi romani sa faca noapte alba, Simona a trecut de americanca Lauren Davis la capatul unui joc ce a durat aproape 4 ore. Simona a pierdut primul set…

- Un caz cutremurator, unic in istoria SUA, a șocat intrega lume! Doi parinți și-au torturat constant cei 13 copii. Marturiile celor 13 suflete chinuite par ruppte din filmele horror. Orice greseala se lasa cu bataie si zile intregi petrecute in lanturi.

- Nicolae Dica a ales o formula extrem de ofensiva pentru meciul amical cu Olimpik Donetk, iar asta s-a simtit imediat. Gnohere si Alibec s-au distrat cu apararea ucrainenilor, iar ultimul a pasat excelent pentru Dennis Man, care a deschis scorul in minutul 30.Schimbarile facute de antrenorul…

- Chris Neal, goalkeeper-ul lui Fleetwood Town, si-a asigurat pizza pe anul 2018, dupa ce a castigat un pariu cu sponsorul echipei. Mai exact, sponsorul Papa John's i-a promis portarului de 32 de ani al formatiei din liga a treia engleza, ca, daca isi va mentine poarta intacta in duelul cu Leicester,…

- Claudiu Keșeru a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la FCSB, in condițiile in care și-ar dori si plece de la Ludogoreț deoarece nu primește suficient timp de joc. Atacantul de 31 de ani susține ca nu a discutat cu nimeni din conducerea roș-albaștrilor și nu crede ca ar avea loc in echipa lui Nicolae…

- Mihajlovici a fost concediat de Torino dupa ce a insultat arbitrul la faza controversata de la care a pornit golul de 2-0 al celor de la Juventus, in meciul castigat de campioana Italiei in semifinalele Cupei. Antrenorul sarb a protestat, infuriat de "centralul" Doveri. Care a validat reușita lui Mandzukici,…

- La aproximativ 24 de kilometri de nordul capitalei Olandei, in adancurile apelor inghetate din anul 1795, o flota a ancorat. Era sfarsitul lunii ianuarie, iar portul Den Helder era lovit de o iarna cumplita. Insa marinarii si pescarii aflati...

- Euro creste si atinge maximul istoric in fata leului: 4,6597 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Bancile comerciale au anuntat pe 29 decembrie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6760 lei si 4,7340 lei. Dolarul ramane la 3,89, aproape de cursul…

- Jucatorii echipei Paris Saint-Germain trebuie sa evite excesele si sa urmeze un program personalizat de pregatire in cele zece zile de vacanta din aceasta iarna, ei primind la intrarea in vacanta cate un GPS pentru a li se monitoriza activitatea, informeaza Le Parisien.Datele inregistrate…