Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este membra a Uniunii Europene, iar cetatenii romani au drepturi egale cu toti ceilalti cetateni ai Uniunii Europene. Imi veti spune ca nu suntem inca in Schengen, ca nu facem pasi spre adoptarea monedei euro... Sunt avantaje si dezavantaje (...) Declaratiile liderilor europeni, integrarea,…

- Declarațiile ministrului Tudorel Toader la adresa Parchetului General sunt „afirmații grave la adresa justiției din Romania”. Procurorii din CSM au reacționat dupa ce ministrul justiției, Tudorel Toader, a afirmat ca Parchetul s-a indepartat de la rolul constituțional pe care il are, de garantare a…

- Darius Valcov acuza jocuri murdare ale Fondului Monetar Internațional in momente cheie ale economiei romanești. Mai mult, aduce exemple concrete despre modul in care se cereau masuri drastice pentru Romania care avantajau importuri din Germania. "Trebuia semnat in doua ore" ”Eu am ales in 2015. Au…

- Acuzațiile curg fluviu la adresa consilierului premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, dupa declarațiile privind modificarea legii offshore. Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca Darius Valcov și cei din PSD se pot face vinovați de tradare naționala pentru felul in care au vandut Romania.Citește…

- Fostul director al CIA, John Brennan, a afirmat ca presedintele american Donald Trump i-a retras accesul la secretul de aparare pentru a-i intimida pe detractorii sai si pentru a inabusi o ancheta asupra legaturilor sale cu Rusia, informeaza AFP. Intr-un editorial virulent publicat joi in New York…

- Parchetul condus pana de curand de Laura Kovesi a incercat sa distruga premeditat 77 medici oncologi din Romania, pe care i-a acuzat de luare de mita, i-a pus la stalpul infamiei si i-a prezentat opiniei publice ca niste corupti, fara ca impotriva acestora sa abia vreo proba, acuza Luju.ro.

- Dezvaluire exploziva facuta de jurnalistul Ion Cristoiu pe blogul sau. Acesta susține ca demiterea Laurei Codruța Kovesi din funcția de șefa a DNA s-a facut luni, in baza unei ințelegeri dintre PSD și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a distrage atenția romanilor de la votul uneia din…

- Inca un caz de-a dreptul revoltator s-a petrecut intr-un spital din Romania. Desi nu avem parte de o confirmare oficiala, povestea unei viitoare bunici, poveste postata pe retelele de socializare nu te poate lasa indiferent. Cazul pare ca a avut loc la Buzau, acolo unde o tanara a fost umilita de doctori…