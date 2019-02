Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Salaj, alaturi de celelalte structuri din teritoriu, a decis ca incepand de marți, pana in data de 8 martie, sa iși suspende activitatea. Potrivit procurorului șef al DIICOT Salaj, Dan Bubuiug, aceasta decizie…

- O decizie fara precedent a venit, luni, de la DIICOT, pe fondul nemultumirilor iscate de ordonanta de urgenta nr 7/2019 care aduce modificari legilor justitiei. Si anume s-a decis ca timp de patru ore, in fiecare zi, pana pe 8 martie, sa se solutioneze solutionate doar urgentele – adica acele cauze…

- DIICOT anunta ca isi va suspenda activitatea in urmatoarele doua saptamani, intre orele 8-12, zilnic, ca protest fata de OUG 7 data de Tudorel Toader. “Adunarea Generala a procurorilor D.I.I.C.O.T, cu majoritate de voturi a luat in discutie urmatoarele modalitati de protest graduale pana la abrogarea…

- Adunarea Generala a procurorilor DIICOT a decis, luni, ca sa-și suspende activitatea in perioada 26 februarie - 8 martie, intre orele 08.00 - 12.00, in semn de protest fata de adoptarea de catre Guvern a OUG 7 care modifica legile...

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) anunta ca-si suspenda activitatea intre orele 08-12 in fiecare zi, in intervalul 2 -8 martie, timp in care vor fi solutionate doar urgentele. Masura este ca semn de protest fata de modificarile legislative. sursa:…

- Dupa ce procurorul general a cerut Avocatului Poporului sa sesizeze CCR cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a OUG de modificare a legilor justitiei, a venit randul DIICOT sa ia masuri drastice.

- Informație de ultima ora. DIICOT își suspenda activitatea pâna pe 8 martie, timp de 4 ore în fiecare zi. Decizia e fara precedent și vine ca urmare a ordonanței care modifica legile justiției.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au anuntat ca-si vor suspenda activitatea timp de trei zile in cursul saptamanii viitoare, in semn de protest fata de modificarile legislative recente care pun in pericol independenta Justitiei.