- Peste 150 de tone de gunoi sunt depozitate, de o saptamana, la marginea municipiului Motru, pe platforma de sortare a deșeurilor. Cantitatea mare de gunoi nu a fost transportata spre Targu-Jiu, la timp, deoarece mașina de transport a Direcției Publice, prezentata cu mare fast cetațenilor pe rețelele…

- Ștefan Caramitru, fiul marelui actor Ion Caramitru, despre care presa a scris ca l-a agresat pe Valentin Dragnea , a transmis un comunicat de presa și a explicat ca, deși este vecin cu Familia Dragnea, nu ii cunoaște personal. ”Locuiesc pe aceiași strada cu Familia Dragnea in Cotroceni, insa nu ne cunoaștem.…

- [ads] Liderul Sindicatului Liber Cariera Roșiuța, Nelu Roșca, crede ca statutul sau de șef peste salariații unitații miniere și cel de inspector social il scapa de plata lunara a utilitaților de la propria locuința din Motru. Astfel nu se explica de ce liderul de sindicat, atat de vocal in spațiul public…

- Mai mulți jandarmi și un echipaj al pompierilor au fost solicitați, in aceasta seara in jurul orei 20:00, sa intervina pe strada Dacia din Municipiu Targu Jiu pentru a inlatura un cuib de viespi. Articolul Mai mulți jandarmi și pompieri solicitați sa intervina pe o strada din Targu Jiu, in aceasta seara!…

- Traiesc cu frica ca intr-o buna zi se pot pomeni pe drumuri. Este vorba despre opt familii care locuiesc intr-un bloc de pe strada Columna din Capitala. In apartamentele lor tavanul si peretii sunt crapati, iar subsolurile sunt inundate de fiecare data cand ploua.

- Din primele informații un barbat a fost acroșat de un jeep pe strada Victoriei din Targu Jiu. Acesta se afla in ambulanța și va fi transportat la Spitalul Județean de Urgențe Targu Jiu. Revenim cu detalii. Articolul FOTO: ACCIDENT ACUM pe strada Victoriei din Targu Jiu! Un barbat a fost LOVIT de un…

- Lucrarile de schimbare a țevilor de pe strada Alecu Russo 18 din sectorul Ciocana al Capitala nu sunt finisate de luni de zile.Potrivit unui martor ocular, lucrarile se efectueaza lucrari de mai multe ori pe an dar nu sunt duse pana la capat.