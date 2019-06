Stiri pe aceeasi tema

- La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: ucenic (2.026), lucrator comercial (1.908), agent de securitate (1.773), muncitor necalificat in industria confectiilor (1.544), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.056), manipulant marfuri (1.006), lacatus…

- Angajarea in spitale s-ar putea face prin concursuri regionale, organizate de Ministerul Sanatatii, potrivit unui proiect de act normativ care se afla de putin timp in dezbatere publica. Acest proiect are scopul de a eficientiza procesul de angajare in spitale a personalului calificat.

- Concursurile de angajare in spitale ar putea, in urmatoarea perioada, sa fie organizate dupa alte reguli. Mai exact, acestea nu vor mai fi realizate de catre unitațile sanitare care scot la concurs posturi vacante, ci in centre regionale, cu observatori din alte zone ale țarii.

- Sorina Pintea a precizat ca actul normativ privind promovarea meritocrației in angajarea personalului medical va fi facut public miercuri. „Eu am promis de cateva luni un act normativ, o metodologie, prin care sa promovam meritocrația in angajarea personalului medical. (…) Probabil ca…

- Directia de Sanatate Publica Teleorman organizeaza concurs, in zilele de 11 iunie 2019- proba scrisa și 14 iunie 2019-proba interviu, pentru ocuparea a doua posturi vacante, personal contractual, in conformitate cu HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor…

- In maximum doi ani, posturile vacante din spitale ar urma sa fie acoperite cu medici specializati in medicina de urgenta, susține ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Ea a fost intrebata vineri, in timpul unei vizite la Zalau, ce masuri poate lua Ministerul Sanatatii pentru rezolvarea crizei generate…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta organizeaza concurs, la sediul unitatii din bulevardul Tomis, nr. 145, judetul Constanta, pentru ocuparea posturilor vacante de medic rezident an V.Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medic rezident an V, specialitatea…