Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Mun. C-lung Moldovenesc, in timp ce iși desfașura atribuțiile de serviciu pe strada Calea Transilvaniei din municipiul C-lung Moldovenesc, au oprit luni un autoturism care circula cu viteza de 97 km/h (+47 km/h) in localitate. Conducatorul auto a fost identificat…

- La data de 5 iulie 2019, in jurul orei 15,20, polițiștii Biroului Rutier, Poliția Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Șeica Mare, județul Sibiu in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, fara sa posede permis de conducere pentru…

- Un tanar baut si fara permis a acrosat o masina in momentul in care piolitistii l-au oprit pentru un control de rutina pe DN4, in localitatea Frumusani. Speriat ca a dat nas in nas cu oamenii legii, barbatul a incercat sa fuga, dar a tamponat un autovehicul oprit in afara partii carosabile.

- Barbat de 65 de ani, din Blandiana, cercetat de polițiști dupa ce a fost prins conducand un tractor, fara permis La data de 02 ... The post Barbat de 65 de ani, din Blandiana, cercetat de polițiști dupa ce a fost prins conducand un tractor, fara permis appeared first on Ziarul Unirea .

- Un tanar de 23 de ani din comuna damboviteana Cobia a fost retinut de Politia Rutiera pentru conducere fara permis. Aceasta pare sa fi fost singura solutie pentru a-l tine departe de volan pe tanar, avand in vedere ca el a fost prins conducand fara permis de conducere pentru nicio categorie, de cinci…

- Un tanar din Cobia a fost reușit sa-i “impresioneze” pe polițiștii gaeșteni prin dragostea pentru șofat. Din pacate, insa, tanarul Post-ul RECORD: Tanar prins conducand fara permis de cinci ori in trei zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un minor a decis sa urce la volanul unui autoturism deși nu deținea permis de conducere și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Din fericire, oamenii legii l-au identificat in trafic inainte sa poata produce un accident rutier. Adolescentul teribilist s-a ales cu dosar penal. Imaturitatea și-a…

- Un barbat din Oltenita s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins conducand haotic si cu viteza pe Bulevardul Republicii. Politistii au stabilit ca nu detine permis de conducere si mirosea puternic a alcool.